Máme skvělou příležitost vytvořit historii, řekl trenér Anglie Southgate

Řím - Skvělá příležitost vytvořit historii se podle trenéra Garetha Southgatea naskytla anglickým fotbalistům. Po sobotní výhře 4:0 ve čtvrtfinále mistrovství Evropy nad Ukrajinou se ve středu s přemožiteli Česka Dány utkají o premiérový postup do finále turnaje. Southgate přiznal, že na příštího soupeře myslel už před koncem duelu s Ukrajinci.

"Máme skvělou příležitost vytvořit historii. Ještě nikdy jsme se na mistrovství Evropy nedostali do finále. Pro tým to nepředstavuje takový tlak, spíš šanci, kterou musí využít. Výzvám se umí postavit," citoval web UEFA Southgatea.

"Hrajeme teď s velkou vírou a hráči si podle mě uvědomují, co je možné. Pořád nám zbývá dlouhá cesta, nejsme spokojení. Zápas s Ukrajinou nám přinesl další příjemný večer, ale už před jeho koncem jsem myslel na další výzvu," uvedl padesátiletý rodák z Watfordu.

S Dánskem, které v sobotu v Baku porazilo Česko 2:1, se jeho svěřenci dvakrát utkali loni na podzim v Lize národů. V Kodani s ním remizovali bez branek, ve Wembley mu ale podlehli 0:1. "Už tenkrát jsem věděl, jak dobří jsou, a teď to na turnaji znovu dokazují. Bude úžasné být součástí takového zápasu," prohlásil Southgate.

Do dějin se zapsal tím, že v roli trenéra Anglie vyhrál čtvrtý vyřazovací zápas na velkém turnaji, čímž překonal Bobbyho Robsona a dorovnal Alfa Ramseyho. Postoupit do semifinále mistrovství světa a následně i Evropy se "Three Lions" povedlo poprvé od období let 1966 až 1968.

"Když se podívám na seznam anglických trenérů, mezi nimiž jsou sir Bobby a sir Alf, je neuvěřitelná čest být v jejich společnosti. Vysoce si jich vážím. Je příjemné dosahovat výsledků, které naši zemi opět vrací na fotbalovou mapu," konstatoval někdejší hráč Crystal Palace, Aston Villy a Middlesbrough.

Poslední semifinále na velkém turnaji Angličané nezvládli, před třemi lety v něm na světovém šampionátu v Rusku podlehli Chorvatům. "Víme, jak moc bolelo, že jsme se do finále nedostali a turnaj nevyhráli. Euro se pro nás zatím vyvíjí skvěle. Odškrtáváme si jednotlivá políčka za pochodu, ale hlavní je, že máme vizi, kde chceme být a tou je vyhrávání velkých turnajů," řekl kapitán Harry Kane.

Obě semifinále i finále Eura se uskuteční na národním stadionu ve Wembley, kde Anglie odehrála čtyři z dosavadních pěti duelů na Euru. Díky navýšení kapacity může dorazit kolem 60.000 fanoušků.

"Bude to neuvěřitelné. Pro tým i národ je to velká chvíle. Spousta z nás už nedostane možnost zahrát si tak velké utkání na velkém turnaji. Ta šance je tu pro nás a musíme ji popadnou oběma rukama," uvedl sedmadvacetiletý Kane.

Na výhře proti Ukrajině na Olympijském stadionu v Římě se kanonýr Tottenhamu podílel dvěma trefami. Další branky přidali stoper Harry Maguire a záložník Jordan Henderson. Kapitán Liverpoolu se dočkal první reprezentační branky v 62. startu v národním dresu, čímž se stal nejdéle čekajícím Angličanem na úvodní gól. Albion natáhl sérii neporazitelnosti na 11 zápasů a posedmé za sebou neinkasoval.