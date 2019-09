Máme obrovské srdce, ocenil trenér basketbalistů Ginzburg

Šanghaj - Trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg byl po vítězství nad Tureckem (91:76) na mistrovství světa dojatý. Díky postupu do osmifinále mají nyní Češi šanci si stejně jako v roce 2016 zahrát v kvalifikaci o olympijské hry.

"Řekl jsem hráčům, že jsem málem brečel. A to se nestává často, hlavně ne z basketbalu. Cítím se nádherně, protože jsme dokázali něco opravdu velkého a budeme si to opravdu dlouho pamatovat. Myslím, že lidi v Česku si tento týden zapamatovali taky. Hráli jsme proti sakra silným soupeřům, ale my zase máme obrovské srdce," řekl Ginzburg.

Hodně si důležitou výhru s Tureckem užíval. "Po každé velké výhře si říkám, že to musela být ta největší. Teď je to tahle. Klobouk dolů před hráči, před realizačním týmem - Čoudou (Petrem Czudkem) a Pospou (Janem Pospíšilem). Luboš (Bartoň) nám hodně pomohl, úplně všichni... Přál bych si, aby tyhle pocity nikdy neskončily," prohlásil Ginzburg.

V roce 2015 došel na mistrovství Evropy s českým týmem do čtvrtfinále, loni k postupu na mistrovství světa po 37 letech od dob Československa a nyní na turnaji bojuje jeho výběr o další úspěch. "Řekl bych, že zaprvé se zlepšují hráči individuálně a taky se hodně rozvinula týmová chemie. A taky máme to velké srdce," vyzdvihl izraelský kouč, který za dva týdny oslaví 56. narozeniny.

"I když jdou Pumprla nebo Kříž na hřiště na chvíli z lavičky třeba na jedinou minuty, dají do toho úplně všechno. Takhle se hraje basketbal, takhle se hraje pro vaši zemi. Chemie a srdce. Díky tomu jsme dobrý tým," doplnil.

Proti Turecku jeho tým prohrával jen v úvodu a pak na nepatrnou chvíli ve druhé čtvrtině. "Věřil jsem celý zápas, že jsme ve hře. Byly tam nějaké problémy. Občas jsem si připadal jako v kasinu, komu se prvnímu zlomí nervy, jestli mně, nebo jejich trenérovi. Hodně těžkých situací, ale neměl jsem žádné myšlenky na to, že bychom to mohli ztratit," uvedl.

Českým týmem neotřásla ani pasáž hned po poločase, kdy Turci šňůrou 8:0 vyrovnali na 43:43. Ginzburg zareagoval oddechovým časem. "Řekl jsem jim: 'Hlavně se zklidněme, přece jsme věděli, že na nás takhle vlítnou. Soustřeďme se především na ofenzivu.' Ty první dvě minuty nebyly dobré. Nebyli jsme najednou tak organizovaní. To byl rozdíl proti první půli. Ale věřil jsem a hráči taky," líčil Ginzburg.

Prohlásil, že před měsícem při definitivní jistotě absence pivota Jana Veselého by odhadoval šance proti Turkům tak na dvacet procent. "Pokud hrajete proti takovým soupeřům, musí se sejít hodně věcí. Byli jsme outsideři," uvedl.

"Věděl jsem, že jsou tam kdyby. Pokud se nám budou dařit pick and rolly a další základní basketbalové věci, že je nenecháme chodit do brejků a nepřeskáčou nás v ofenzivních doskocích, můžeme je porazit. Když jsem viděl, že se takhle rveme, opravdu jako lvi, už proti USA, měl jsem víru," doplnil.

Sobě i týmu dopřeje oslavu před pátečním přeletem z Šanghaje do Šen-čenu, kde v sobotu bude jeho tým hrát s Brazílií a v pondělí s Řeckem. "Před zápasem jsem říkal asistentům, ať jsme připraveni podívat se na zápas (potenciálního soupeře v případě nepostupu) Černé Hory, teď je čas na jiné... Požádali mě, ať jdu na jeden drink do Českého domu, hráči si můžou dát taky. Víme, že je to historický večer. Zároveň vím, že nám už dnes začíná práce," podotkl Ginzburg. Na postup si připije. "Dám si vodku. Možná si dám vodku do piva...," vtipkoval.