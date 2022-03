Máme Feyenoordu co vracet, řekl po losu čtvrtfinále EKL slávista Kačaraba

Praha - Fotbalisté Slavie připustili, že si pro čtvrtfinále Evropské konferenční ligy přáli dostat jiného soupeře než Feyenoord Rotterdam. S nizozemským klubem se utkali ve skupině a připsali si venkovní porážku a domácí remízu. I proto Pražané tuší, že je čeká velmi náročný úkol, mají ale velkou motivaci soupeři prohru vrátit.

"Samozřejmě je to hodně těžký soupeř, viděli jsme ho už ve skupině. Myslím, že jsme při losu mohli dostat trošičku příjemnějšího soupeře než Feyenoord. Já si přál AS Řím. Ale dá se s nimi hrát. Jsme ve čtvrtfinále a v téhle fázi už nejsou lehcí soupeři. Máme jim co vracet," řekl v klubové nahrávce pro média slávistický obránce Taras Kačaraba.

"Feyenoord jsme si moc nepřáli. Máme s nimi zkušenost, ani jeden zápas jsme nevyhráli. Víme, jak silný tým to byl. Obzvlášť v zápase u nich jsme byli pod tlakem. V Edenu jsme dostali gól v nastavení. I po tom zápase jsme říkali, že to byl jeden z nejtěžších soupeřů, se kterým jsme se utkali," doplnil trenér Jindřich Trpišovský.

V Rotterdamu nejprve slávisté vinou nepovedené první půle prohráli 1:2 a v odvetě v Edenu remizovali 2:2. Feyenoord ovládl skupinu s šestibodovým náskokem před Pražany. "Kdybych měl říct aspoň dvě pozitiva na tom losu, tak první je, že odvetu máme doma. A druhá věc, že soupeře známe a vyloženě víme, do čeho jdeme. V podstatě u nich nedošlo k nějakým velkým personálním změnám. Máme nějaký materiál z těch dvou zápasů, soupeře detailně známe," uvedl Trpišovský.

"Možná je to výhoda, že už víme, co máme očekávat. Už jsme zažili jeden zápas tam i odvetu doma. Mají velmi dobrý tým, v ofenzivě velmi silné individuality. Na to si budeme muset dát pozor. Ty dva zápasy nám výsledkově nevyšly, to může být taková naše motivace to teď zlomit a přejít přes ně dál. Dobře se připravíme a těším se, že se porveme o postup," doplnil útočník Ivan Schranz.

Na stadionu Feyenoordu De Kuip pro více než 50 tisíc diváků panuje vyhlášená bouřlivá kulisa. "Byla tam pekelná atmosféra, což se potvrdilo i v prvním poločase. Vlítli na nás a byli celý poločas jasně lepší. Nebylo slyšet na 20 metrů. Už jsme si to zkusili, víme, jaký tam je stadion, jaké je tam hřiště a jaká je tam atmosféra. Pro kluky je to zkušenost, nemělo by nás to tolik limitovat jako v prvním zápase," uvedl Trpišovský.

Slávisté jsou rádi, že odvetu odehrají doma. "To beru jako výhodu, doma je prostě doma. První venkovní zápas musíme proti nim sehrát chytře," poznamenal Kačaraba. "Pokud bychom si přivezli dobrý výsledek z venku, jako se nám to podařilo v Istanbulu proti Fenerbahce (3:2), tak je určitě výhoda hrát potom doma," dodal Schranz.