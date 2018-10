V pražských Hlubočepích v ulici V Bokách I utekla 2. října 2018 večer smrtelně jedovatá mamba zelená. Hada se zatím nepodařilo odchytit, policie nabádá k obezřetnosti. Podle specialistů na odchyt jedovatých hadů z pražské zoologické zahrady je velmi nepravděpodobné, že by tento had s ohledem na nízké venkovní teploty opustil zdi bytu, případně domu.

V pražských Hlubočepích v ulici V Bokách I utekla 2. října 2018 večer smrtelně jedovatá mamba zelená. Hada se zatím nepodařilo odchytit, policie nabádá k obezřetnosti. Podle specialistů na odchyt jedovatých hadů z pražské zoologické zahrady je velmi nepravděpodobné, že by tento had s ohledem na nízké venkovní teploty opustil zdi bytu, případně domu. PR/Policie ČR

Praha - Smrtelně jedovatá mamba zelená, která unikla v úterý večer v pražských Hlupočepích v ulici V Bokách I, se do nástrah nechytila. ČTK to dnes řekl policejní mluvčí Jan Rybanský. Kriminalisté se specialisty na odchyt hadů pokračují v pátrání, podle nich je had stále v domě, dodal. Jeho obyvatele policie evakuovala. Třicetiletá žena, pravděpodobně majitelka mamby, kterou had uštkl, je dosud v umělém spánku, její stav zůstává vážný, řekl dnes ČTK mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze Filip Brož.

Policie po mambě pátrá od úterního večera. Ve středu byla podle Rybanského přijata určitá opatření s tím, že je předpoklad, že by na ně had mohl zareagovat a mohl by se chytit. Zatím se ale do nástrah nechytil, ani nebyl nalezen, řekl ČTK Rybanský dnes po 10:30. "V hledání budeme pokračovat," dodal.

Zopakoval, že v objektu se nikdo nenachází, z domu bylo evakuováno pět lidí, včetně jednoho dítěte. Policie nabádá k obezřetnosti, informace o výskytu plaza mají lidé volat na linku 158. Podle specialisty, který je na místě, ale není pravděpodobné, že by plaz s ohledem na nízké venkovní teploty unikl ven. Předpokládá, že je stále v domě.

Okolnosti úniku smrtelně jedovatého hada policisté vyšetřují, ženu vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu zatím nevyslechli. Podle Státní veterinární správy případný chov mamby nebyl schválený. Podle mluvčího Všeobecné fakultní nemocnice v Praze zůstává stav ženy, které bylo podáno antisérum, vážný. "Musíme počkat další dny, abychom věděli, jak to pokračuje," uvedl.

Mamba zelená je rychlý, hbitý, útočný a vysoce jedovatý stromový had, žije v západní Africe. Její přirozenou potravou jsou především ptáci a drobní savci včetně hlodavců, kořist loví v korunách stromů i na zemi. Její jed je vysoce toxický, není-li okamžitě zahájena léčba, může pacient umřít na udušení způsobené ochrnutím dýchacího svalstva.