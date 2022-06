Mám svou hlavu, říká dvojnásobná juniorská šampionka French Open Havlíčková

Praha - Sedmnáctiletá tenistka Lucie Havlíčková, která si podmanila dvěma triumfy juniorské soutěže na Roland Garros, si dělá věci po svém a netají, že obdivuje dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou. Vítězku pařížské dvouhry a čtyřhry juniorek potěšilo, jak turnaj zvládla po fyzické i mentální stránce. Do budoucna by ráda vylepšila postavení v žebříčku WTA, ve kterém jí aktuálně patří až 858. místo.

Fotogalerie

"Pohled na vítězství mám pořád stejný. Mám z toho radost a beru to jako svůj největší úspěch," řekla Havlíčková na dnešní tiskové konferenci. "Za poslední dva dny jsem toho ale moc nestihla. Po deblech jsme se rychle sbalili a po rozhovorech a focení jsme jeli autem domů. Přijeli jsme asi v šest ráno a hned šli spát," vyprávěla Havlíčková.

Talentovaná tenistka v sobotu porazila ve finále dvouhry Argentinku Solanu Sierraovou dvakrát 6:3 a pár hodin na to zdolala ve čtyřhře s krajankou Sárou Bejlek stejným rozdílem česko-švýcarskou dvojici Nikola Bartůňková, Céline Naefová.

Tenis hraje od čtyř let a dala mu přednost před ostatními sporty. Trenér Lukáš Dlouhý ji označil za velmi talentovanou hráčku, která má svéhlavou povahu. "Odmala jsem tady v klubu na Spartě. A zlobivé dítě jsem asi proto, že si dělám věci po svém. Ne vždy dělám to, co mám a jak mám, což se asi ne každému líbí," přiznala Havlíčková.

Oproti minulosti zapracovala na psychické stránce. To prokázala v semifinále dvouhry s Bejlek, v němž prohrávala ve třetím setu 2:5. Poté äle utkání pěti gamy za sebou otočila. "Ještě před rokem bych za stavu 2:5 ve třetím setu asi ani nezačala hrát. Zabalila bych to a šla bych domů," řekla Havlíčková. "Teď už jsem tam ale šla s tím, že nechci prohrát. O to víc, když jsem měla předtím ve druhém setu mečbol. Nakonec jsem to otočila a projevila se ta práce, kterou jsem předtím udělala," řekla sedmnáctiletá juniorka a ocenila Dlouhého pomoc a vedení.

Po triumfu dostala řadu gratulací. Největší radost jí udělaly ty od Petry Kvitové, Marie Bouzkové, Kateřiny Siniakové nebo Barbory Krejčíkové. "To potěší nejvíc, když vidíte, že vás i tyhle hráčky sledují," podotkla s úsměvem Havlíčková.

O patnáct let starší Kvitová je její vzor. "Petra dokázala vyhrát dva Wimbledony, což je neuvěřitelné. Hraje rychlý tenis, což je mi blízké, a i jako člověk je velice fajn. Za mě je to nejlepší hráčka, kterou máme," prohlásila Havlíčková. S Kvitovou má podobný i aktivní styl hry.

Havlíčková navázala na stejně starou krajanku Lindu Noskovou, která juniorskou dvouhru na Roland Garros vyhrála vloni. Nosková už letos v Paříži hrála hlavní soutěž. "Je to určitě inspirující. Linda hraje skvěle a zasloužila si to. Uvidíme, zda to zvládnu taky. Můj žebříček ještě není tak dobrý, abych se někam dostala. Uvidíme, kam se dokážeme posunout,“ řekla Havlíčková.

Přestože příští grandslamový turnaj Wimbledon vynechá, dostala už dnes divokou kartu na turnaj Livesport Prague Open kategorie WTA 250. Zde by měla od 25. do 31. července startovat i Kvitová. "Zahrát si s ní by bylo úžasné, ale kdyby byl do prvního kola někdo jiný, tak je to určitě lepší. Přeci jen šance na výhru jsou důležitější, než si zahrát s někým, jako je Petra," dodala talentovaná tenistka.