Mám natrénováno nejvíc, co jsem kdy měl, říká kajakář Dostál

Praha - Přes dva tisíce kilometrů už letos najezdil na kajaku v přípravě na olympijské hry Josef Dostál. Nedávno se vrátil ze soustředění v americké Chula Vistě, kde nabíral přes dva měsíce formu na boj o medaile na hrách v Tokiu. Po dvou bronzech a jednom stříbru by Dostál rád tentokrát vystoupil i na nejvyšší stupeň.

"Cítím se hodně unaveně, dva měsíce byly fakt dlouhý. Natrénovali jsme toho opravdu hodně, nějaké krize byly. Na druhou stranu mám teď, řekl bych, docela dobrou formu, takže stačí, když si trochu odpočinu a na závodech bych mohl lítat," uvedl Dostál v tiskové zprávě.

V kalifornském středisku, kam vyrazil krátce po prodělaném onemocnění covidem-19, je častým hostem. "Jezdíme sem každý rok, někdy i dvakrát. Jsou tu pro nás dobré podmínky. Jsme na jihu v San Diegu, kde je stálé počasí, ne moc horké, takže ideální pro trénink. A v tom sportovním centru, kde jsme, je pro nás hodně dobré prostředí," řekl čtyřnásobný mistr světa a Evropy.

Kvůli snu o zlaté olympijské medaili se osmadvacetiletý kajakář v tréninku nešetřil. "Letos mám natrénováno zatím nejvíc, co jsem kdy měl. Od začátku sezony mám najeto přes dva tisíce kilometrů, což je o hodně víc, než jsem míval sezony předtím. Vrcholnou formu samozřejmě ještě nemám, tu budu mít, snad, až na závodech v Tokiu," prohlásil Dostál.

Dost času v přípravě v USA věnoval i deblkajaku s Radkem Šloufem, s nímž vybojovali účastnická místa v Tokiu. "Na debla jsme se dostali docela často oproti předchozím rokům. Nejdřív to vycházelo jednou za týden, ale ke konci, kdy jsme jezdili traťové tempo, tak jsme se s Radkem i trenérem dohodli, že budeme jezdit častěji. V posledním týdnu jsme na debla chodili už hodněkrát," uvedl Dostál na webu kanoistického svazu.

Nyní ho čekají domácí nominační závody a pak v polovině května Světový pohár v Szegedu, který bude klíčový pro nominaci na olympijské hry. "Doufejme, že to dopadne dobře. Potom budeme ještě týden v Račicích trénovat závodní tempo a pak pojedeme do Livigna na vysokohorskou přípravu na čtrnáct dní. Takový je plán. Uvidíme, jestli nám do toho hodí vidle covid. Zjistili jsme loni, že to funguje asi i bez toho Livigna. Snad by příprava měla dopadnout dobře," věří Dostál.

Před OH plánují rychlostní kanoisté aklimatizační soustředění v japonském Susaki, odkud už se přesunou rovnou do dějiště her. "V Tokiu se mi líbí, je tam těžší voda, což mi vždycky dělalo dobře," konstatoval Dostál.