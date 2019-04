Plzeň - Tahoun ofenzivy plzeňských hokejistů Jan Kovář byl v týmu Škody při dosud poslední bitvě s Třincem ve vyřazovacích bojích. Západočeši ji s Oceláři svedli před deseti lety, kdy se oba celky utkaly v předkole. Nyní před semifinále Indiáni věří, že budou stejně úspěšní jako tehdy, kdy postoupili po výsledku 3:2 na zápasy. A právě Kovář, který mezitím vyrostl v hvězdu, k tomu má pomoci.

Devětadvacetiletý Kovář si tehdejší souboj dobře vybavil. "Pamatuju si, že jsme vedli 2:0 na zápasy, pak dvakrát prohráli u nich, ale pak jsme to doma zvládli," připomněl Kovář při dnešním setkání s novináři.

"Tehdy to byl velký úspěch, protože jsme se po dlouhé době dostali do play off. A já jsem tenkrát začínal... Je fakt, že teď je má pozice o dost jiná, ale snad ještě nekončím," dodal s úsměvem.

Přiznal, že čtvrtfinálová série s Olomoucí byla pro favorizovanou Plzeň hodně tvrdá. "Jsem rád, že jsme to zvládli. Sami jsme si tu sérii zkomplikovali, protáhla se až do sedmého zápasu. I tak ale nějaký čas na odpočinek byl a jsme zase v plné síle," ujistil Kovář.

V neděli dostali Plzeňští od trenérů volno. "Byl jsem s rodinou a trochu jsem si odpočinul na baráčku a na zahrádce," přiblížil držitel extraligového titulu s Plzní z roku 2013 i dvou triumfů v Kontinentální lize s Magnitogorskem (2014 a 2016).

Kovář se ale nijak netají tím, že raději hraje zápasy než trénuje. "Takže z tohoto pohledu jsem docela rád, že série s Olomoucí byla na těch sedm utkání. Jsem rád, že už jdeme do zápasu a ta pauza není nijak velká," smál se Kovář.

"Ale těžko říct, zda je lepší hrát a být v tom zápřahu rozehranější, nebo odpočívat jako Třinec. Uvidíme, jak to bude zítra vypadat, jak do toho my nastoupíme. Byla na nás vidět trochu nervozita, snad to z nás teď spadne a trochu se odvážeme. Emotivní to ale asi zase bude, je to přece jenom semifinále play off," doplnil.

Od Třince očekává v porovnání s Hanáky větší ofenzivní sílu. "Musíme pokračovat ve věcech, které jsme v té sérii s Olomoucí začali dělat. A hrát prostě svůj hokej. Myslím si, že to bude tak nějak podobné, ale Třinec bude ještě hokejovější," uvedl Kovář.

Jak by tedy měl vypadat plán, který by Plzni vynesl postup do finále? "Čtyřikrát vyhrát, nic jiného nám ani nezbývá, jestli si ho chceme zahrát. Ukáže se, který tým je na tom líp. Série na čtyři vítězné zápasy je spravedlivá. Nemůžete říkat, že jste lepší, když s někým čtyřikrát prohrajete. Tak to prostě není," prohlásil.

V základní části vyhrávali vzájemné zápasy vždy hosté, což je v kontrastu s tím, co z minulosti utkvělo v paměti reprezentačního útočníka. "Pamatuju si z dřívější doby, jak to bylo obráceně, že my jsme nemohli vyhrát u nich, v téhle sezoně se to otočilo. Bylo by dobré, kdybychom tam vyhráli. Už se na start série hrozně těším," řekl Kovář.