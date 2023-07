Maloobchodní tržby klesly potřinácté v řadě, v květnu o 6,1 procenta

Vývoj maloobchodních tržeb v Česku od května 2022 do května 2023.

Vývoj maloobchodních tržeb v Česku od května 2022 do května 2023. ČTK/ČTK

Praha - Maloobchodní tržby v Česku klesly třináctý měsíc v řadě. V květnu jejich meziroční pokles zpomalil na 6,1 procenta z dubnových 8,4 procenta. Vyplývá to z revidovaných údajů, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně se tržby obchodníků zvýšily o půl procenta.

Ve srovnání s loňským květnem tržby za nepotravinářské zboží klesly o 9,2 procenta a za potraviny o 6,4 procenta. Naopak tržby za pohonné hmoty se zvýšily o 11,5 procenta. "Nižší tržby realizovaly všechny sortimentní typy prodejen s výjimkou prodejen s počítačovým a komunikačním zařízením a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím. Tržby vzrostly také nespecializovaným prodejnám s převahou nepotravinářského zboží," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová.

V prodejnách s výrobky pro domácnost se tržby snížily 16,2 procenta, v obchodech s oděvy a obuví o 12,4 procenta, ve sportovních prodejnách o 7,2 procenta a v drogeriích o 2,6 procenta. Prodejci počítačů a komunikačních zařízení naopak utržili o 2,6 procenta více, lékárníci pak o 1,4 procenta více.

Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 6,5 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin o 3,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům klesly meziroční tržby posedmnácté v řadě, tentokrát o osm procent.

Tržby z prodeje a oprav motorových vozidel se v květnu meziročně zvýšily o 2,3 procenta. Za motorová vozidla, včetně náhradních dílů, zákazníci zaplatili o 2,7 procenta víc než před rokem. Tržby za opravy stouply o 0,7 procenta.

Analytici: Češi v květnu nadále utráceli opatrně, důvěra v ekonomiku je otřesená

Přesto, že tempo meziročního poklesu maloobchodních tržeb v květnu nadále zpomalovalo, zůstávají Češi s utrácením opatrní a jejich důvěra v tuzemskou ekonomiku otřesená. Vyplývá to z vyjádření analytiků pro ČTK. V květnu tržby meziročně klesly o 6,1 procenta, měsíc předtím to bylo o 8,4 procenta.

"Dnešní číslo je špatné především z toho důvodu, že nepomohla ani nízká srovnávací základna s loňským rokem. Loňský květen byl totiž prvním měsícem, kdy maloobchodní tržby šly dolů. Tento faktor by měl letošní tržby katapultovat do kladných hodnot, ale není tomu tak. Dál pokračuje pád, což dokládá, že situace spotřebitelů není dobrá," uvedl hlavní analytik společnosti Citfin Tomáš Volf. Vývoj maloobchodních tržeb mohou podle něj v druhém pololetí negativně ovlivnit obavy z cen energií pro letošní zimu.

Podle analytika společnosti Akcenta Miroslava Nováka maloobchodní tržby v květnu za letošní rok meziměsíčně stouply poprvé. "V souhrnu se však zatím nic nemění na tom, že české domácnosti šetří a maloobchodní tržby zůstávají na úrovni roku 2018, pokud nepočítáme pár specifických měsíců z let 2020 a 2021, kdy byly omezené prodeje kvůli koronavirovým opatřením," řekl. Proti dubnu podle něj mírně, a to o 0,2 procenta, vzrostly tržby za potraviny. Může za tím stát výrazné posílení zlotého vůči koruně, a tím pádem přesun části nákupů potravin z Polska zpět do České republiky, doplnil.

"Jakkoliv data za květen potvrzují tendenci ke zmírnění meziročního poklesu maloobchodních tržeb, tak spotřeba domácností bude brzdou celkového výkonu české ekonomiky, tedy HDP, velmi pravděpodobně i v letošním druhém čtvrtletí," míní hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Ve třetím čtvrtletí tohoto roku by podle něj mělo tempo meziročního poklesu maloobchodních tržeb dále zpomalovat, výraznější oživení spotřeby by pak mohlo přijít v závěrečném čtvrtletí, uvedl. Stát za tím podle Jáče budou pravděpodobně vyšší reálné mzdy proti loňsku a mírnější inflace.

I když jsou obchodní centra a parkoviště před nimi mnohdy zaplněná, výsledky maloobchodních tržeb ukazují, že jsou Češi při nakupování stále obezřetní, uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. "Ve srovnání s ostatními zeměmi EU je reálný propad tuzemského maloobchodu i spotřeby domácností rekordní, počítáme-li ho k výchozí předcovidové základně," dodal.

"Celkově se tržby v květnu v reálném vyjádření pohybovaly 5,5 procenta pod průměrnou úrovní předpandemického roku 2019, u potravin pak dokonce o 11 procent, v nominálním vyjádření však domácnosti zaplatily přes 20 procent více," upozornil hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Analytik společnosti Deloitte Filip Pastucha pak očekává, že za celý letošní rok tržby v maloobchodě meziročně klesnou o čtyři procenta.