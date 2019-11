Mall.tv v televizní satiře obnovila činnost Prognostického ústavu

Praha - Činnost Prognostického ústavu v politicko-satirickém pořadu Drbu Vrbu internetové televize Mall.tv "obnovili" členové divadla Vosto5. V osmi epizodách vysílaných každou středu se kvarteto "prognostiků" zabývá otázkami, jak nově pojmenovat Česko, pomoct otci i synovi Klausovým vyhlásit czexit, a přitom zůstat součástí Evropské unie nebo jak zmanipulovat 17. listopad 1989. ČTK o tom za tvůrce informovala Eva Albrechtová.

Členy pětičlenného poradního sboru Vosto5 v pořadu Drbu Vrbu jsou Ondřej Bauer, Ondřej Cihlář, Jiří Havelka, Tomáš Jeřábek a Petr Prokop. "Předpokladem dobré politické satiry je to, že se nebojí, což Drbu Vrbu rozhodně splňuje. Divák se při jejím sledování baví, než si neuvědomí, jaká je realita. Ta je taková, že politická satira sice může vznikat a svobodně se šířit, ale čím dál častěji naráží na situace, kdy se právě skutečnému politickému a společenskému dění nebezpečně blíží. Stále ale věřím, že právě nadsázka a nadhled jsou prostředky, které můžou přispívat ke kultivaci veřejného prostředí," uvedl Milan Kuchynka, kreativní producent Mall.tv, který stojí také politickou satirou Kancelář Blaník a filmem Prezident Blaník.

Satira Drbu vrbu vychází z činnosti Prognostického ústavu, který vznikl roku 1984 jako Kabinet prognóz ČSAV (Československá akademie věd ) za účelem hledání cesty z ekonomického a společenského úpadku, kterým tehdy procházel komunistický blok. Jeho členy se stali vybraní prognostici, kteří měli formulovat odhady budoucího vývoje společnosti a především ekonomiky. Po roce 1989 jeho členové zastávali vlivné funkce v různých politických stranách. Patřili mezi ně například Vladimír Dlouhý, Jiří Dolejš, Tomáš Ježek, Karel Dyba, Václav Klaus, Ivan Kočárník nebo dlouholetý vedoucí ústavu Valtr Komárek. Současný prezident Miloš Zeman v Prognostickém ústavu, který zanikl 14. října 1993, působil od roku 1990.

"Celé tohle dílko je kolektivním dílem a naší zoufale legrační reakcí na současné politické jevy a zjevy, které už sami o sobě připomínají zručně vyvedené karikatury. Takže je vlastně dost těžké ty reálné figury trumfnout v absurditě myšlenek a slov. Ano, leckdy je to fakt těžký porod, kde já osobně nejsem režisérem, ale spíš gynekologem, takovým porodníkem legrace. Chodím kolem hochů, kontroluji správné dýchání, pitný režim, pohladím je, tu moudře poradím, zatlačím, tu přitlačím, zmáčknu čudlík na kameře a ejhle, díl je na světě. Ale jsou to krásné porody, protože Vosto5 to jsou profesionální rodiči vypečených improvizací," poznamenal režisér pořadu Petr Hanousek.

Internetová televize Mall.tv, která je součástí Mall Group, své vysílání zahájila v říjnu 2018. Divákům zdarma nabízí původní seriály i různé typy pořadů od zábavných přes populárně-naučné nebo sportovní až živá vysílání. Od jejího startu si na ní zaregistrovalo účet více než 70.000 uživatelů.