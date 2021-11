Malíř Sozanský předal Obecnímu domu obrazy Jan Palach a Jan Zajíc

Praha - Jako připomínku dvou národních hrdinů získal dnes v předvečer svátku 17. listopadu Obecní dům dva obrazy s názvy Jan Palach a Jan Zajíc od výtvarníka Jiřího Sozanského. Sebeupálení obou mladých mužů v roce 1969 vyvolalo podle umělce trauma v jedné poválečné generaci, která je jim vděčná za to, že našli odvahu, kterou jiní neměli. Sozanský to řekl ČTK u příležitosti slavnostního předání obrazů. Ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek označil činy obou mladých mužů za milníky na cestě Česka ke svobodě.

Dvacetiletý student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jan Palach se 16. ledna 1969 zapálil na Václavském náměstí v Praze a po třech dnech zemřel v nemocnici. Svým šokujícím činem chtěl vyburcovat domácí veřejnost z rezignace, do které se začala propadat necelých pět měsíců po srpnové okupaci Československa vojsky většiny států Varšavské smlouvy. Jeho čin ze stejných důvodů následoval 25. února osmnáctiletý Jan Zajíc, který studoval průmyslovou školu v Šumperku. Zajíc se upálil v průchodu jednoho z domů na Václavském náměstí a zemřel na místě. Jejich památku si připomínali studenti i v roce 1989 při demonstracích, které nakonec vedly k pádu komunismu.

"Myslím si, že pro větší část mužské populace v mojí generaci byl čin Jana Palacha a Jana Zajíce celoživotním traumatem. Moje generace v osmašedesátém v době invaze nedostala příležitost bránit svoji vlast, myslím si, že řada z nás by se chopila zbraní a bojovala by. Mnozí by přišli o život, ale to je přirozený proces. Ti kluci ale udělali něco, za co jsme jim doživotně zavázaní, a je to určité trauma, které odejde s naší generací, a to nebude dlouho trvat," řekl Sozanský při předání obrazů se jmény obou studentů.

"Činy obou pánů jsou milníky na cestě Česka k demokracii," zdůraznil Ježek. Doplnil, že i Obecní dům se v roce 1989 stal součástí historických událostí vedoucích ke svobodě, když se v něm uskutečnilo mimo jiné setkání delegace ústředního výboru Národní fronty, vedené Ladislavem Adamcem, se členy Občanského fóra v čele s Václavem Havlem.

Obrazy Jan Palach a Jan Zajíc vznikly podle Sozanského jako součást koncepce výstavy Amnézie, kterou měl výtvarník v Obecním domě v roce 2019. "Když ta výstava končila, tak jsme se (s ředitelem Ježkem) domluvili na tom, že tyto dvě malby by měly zůstat v Obecním domě jako připomínka dvou národních hrdinů. Kluků, kteří byli na stejné startovní čáře, jako byla moje generace po invazi 1968 s tím, že oni reagovali způsobem, který nás ani nenapadl, a pravděpodobně bychom k tomu ani neměli odvahu," řekl.

Malíř a sochař Sozanský, který se narodil 27. června 1946, se ve svém díle zaměřuje na člověka v mezních situacích, ve válce či v totalitních režimech. K jeho významným dílům patří Památník obětem komunismu, Lágr Vojna u Příbrami či Památník politických vězňů ve Valdicích.