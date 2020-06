Malíř Císařovský vystavil na Hluboké Havla i Goebbelse

Zhruba 110 prací nabízí malíř Tomáš Císařovský (na snímku) na retrospektivní výstavě, kterou 20. června 2020 otevřela Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Zahrnuje jeho tvorbu posledních více než 30 let, obrazy z cyklu Můj děda legionář, portréty mocnářů včetně nacisty Goebbelse i poslední sérii věnovanou Václavu Havlovi.

Zhruba 110 prací nabízí malíř Tomáš Císařovský (na snímku) na retrospektivní výstavě, kterou 20. června 2020 otevřela Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Zahrnuje jeho tvorbu posledních více než 30 let, obrazy z cyklu Můj děda legionář, portréty mocnářů včetně nacisty Goebbelse i poslední sérii věnovanou Václavu Havlovi. ČTK/Pancer Václav

Hluboká nad Vltavou (Českobudějovicko) - Zhruba 110 prací nabízí malíř Tomáš Císařovský na retrospektivní výstavě, kterou dnes otevřela Alšova jihočeská galerie (AJG) v Hluboké nad Vltavou. Zahrnuje jeho tvorbu posledních více než 30 let, obrazy z cyklu Můj děda legionář, portréty mocnářů včetně nacisty Goebbelse i poslední sérii věnovanou Václavu Havlovi. ČTK to řekl ředitel AJG Aleš Seifert. Výstava nazvaná Každý den odvahu potrvá v zámecké jízdárně do 4. října.

Seifert připravil malíři menší souhrnnou expozici už před 15 lety v Jihlavě. "Nepatří k Tvrdohlavým, ale k solitérům 80. let. Mě vždy solitérní autoři poměrně zajímali, a Tomáš obzvlášť. Bude to jedna z jeho vrcholných výstav," řekl ředitel.

Kolekce začíná prvním velkým cyklem obrazů Z deníku dědy legionáře, která je v jízdárně prakticky celá. Návštěvník spatří portréty mocnářů, masarykovskou sérii, krajinomalby i díla z návštěvy jižní Ameriky, která malíře podle Seiferta ovlivnila v používání barev. V sále jsou i portrét Gustava Husáka nebo obraz Milenec v Praze, zachycující nacistického ministra propagandy Josepha Goebbelse na balkoně Rudolfina.

"Úplně nová je poslední série věnovaná Václavu Havlovi. Vystavujeme i ikonické obrazy, které jsou spojením východního a západního režimu, jako Karel Kryl a Karel Gott nebo Lou Reed a Dean Reed. Největší série je u vstupu, portréty české šlechty," řekl Seifert. Do ní Císařovský zařadil Karla Schwarzenberga i příslušníky rodů Lobkowiczů či Kolowratů.

"S malířem prožije divák nejen vzrušení z kontaktu s klasickou olejovou technikou malovanými obrazy, ale také řadu událostí z nedávné historie, uvědomí si křehkost i napjatost mezilidských vztahů a s tím vším se zamyslí nad smyslem či nesmyslem existence," uvedl kurátor Martin Dostál.

Kvůli dopadům koronaviru musela AJG odložit na září hlavní letošní výstavu Malevič a ruská avantgarda, která měla začít 25. dubna. Galerie má zápůjčku domluvenou s Muzeem umění v ruském Jekatěrinburgu. Povolení si vyřídila, díla ale zatím z Ruska kvůli koronaviru nepřivezla.

Alšova jihočeská galerie vznikla v roce 1953, ozdobou jejích sbírek, které zahrnují přes 18.100 předmětů, jsou díla z gotiky a ze 60. let minulého století. Zřizuje ji Jihočeský kraj, letos jí dal neinvestiční příspěvek 49,1 milionu Kč. V roce 2018 navštívilo galerii podle výroční zprávy přes 56.000 lidí.