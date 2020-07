Malinský je čtvrtou letní posilou Slavie z Liberce

Praha - Fotbalová Slavia angažovala krajního záložníka Tomáše Malinského a podepsala s ním smlouvu do června 2023. Úřadující ligoví mistři tak po Janu Kuchtovi, Ondřeji Karafiátovi a Michalu Beranovi, kterého představili dnes dopoledne, získali čtvrtou letní posilu z Liberce.

"Cítím se skvěle. Byl to můj sen si zahrát za tak velký klub. Doufám, že se tady po tom hřišti na tomhle stadionu proběhnu. Ze Slavie přišla nejkonkrétnější nabídka, prokonzultovali jsme to s manažerem a rozhodli jsme se, že není nad čím váhat. Jsem rád, že mohu být tady ve Slavii," řekl Malinský v rozhovoru pro klubový web.

Osmadvacetiletý Malinský má za sebou individuálně nejvydařenější sezonu prvoligové kariéry. Ve 32 utkáních zaznamenal sedm gólů (z toho čtyři dal Spartě) a osm asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem Slovanu, kterému pomohl k pátému místu v tabulce a k postupu do kvalifikace Evropské ligy. Bývalý fotbalista Hradce Králové má v nejvyšší soutěži celkem na kontě 132 zápasů, 14 branek a 14 asistencí.

"Čím to, že mi to na hřišti tak šlo? Tak samozřejmě to bylo skvělým kolektivem, za ta čísla nemůžu já, ale celým tým a realizák. Jsem strašně rád, že mi trenér dal zelenou a popřál mi hodně štěstí do další kariéry," konstatoval Malinský.

Kouč Pražanů Jindřich Trpišovský v minulosti vedl chrudimského odchovance v Liberci. "Tomáš je rychlostní typ, vždycky jsme říkali, že je nejrychlejší z rychlých. Jeho předností je obrovská dynamika, běžecká vybavenost. Fotbalově a mentálně vyzrál, na jaře patřil jednoznačně mezi nejlepší ligové hráče. Sbíral i body, což ho dřív v kariéře trápilo, že neměl moc asistencí a gólů. Letos to hodně změnil, navíc to ukázal v těžkých zápasech a byly to rozhodující body," uvedl Trpišovský.

"Potřebovali jsme zvýšit konkurenci na křídlech. Když se nám zranil Peter Olayinka, zbyli nám klasičtí dva krajní hráči. U Tomáše je to dlouhodobá věc, do Liberce jsme ho přiváděli z Hradce, známe ho detailně a víme, že je schopný se rychle našemu stylu přizpůsobit. Myslím, že je aktuálně v nejlepším rozpoložení," přidal trenér Slavie.

Malinský v Edenu očekává větší konkurenci než v Liberci, kde měl pevné místo v základní sestavě. "S tím sem jdu. Uvidíme, jak budu vypadat v tréninku. Samozřejmě bude hrát ten nejlepší, takže uvidíme, jak na tom budu, a určitě se o místo poperu," prohlásil křídelní hráč. "Můj cíl je ze začátku podívat se v nějakých zápasech na hřiště. Třeba se zabydlím v základní sestavě, hrozně moc bych si to přál," dodal Malinský, jenž se k novým spoluhráčům připojí na soustředění v Rakousku.