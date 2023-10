Malina má rozpracováno 850 zakázek, o osudu firmy rozhodne schůze věřitelů

Praha - Energetický holding Malina, který je v současnosti kvůli problémům se zajištěním velkého množství zakázek na fotovoltaiku v úpadku, má nyní rozpracováno kolem 850 zakázek. Ty dodělává tempem kolem 20 týdně. Kromě toho má ovšem firma 2200 nezahájených zakázek, o jejichž osudu rozhodne jednání výboru věřitelů o případné reorganizaci firmy, které se bude konat příští týden. Novinářům to dnes řekl nový člen představenstva Maliny Lukáš Uhl, který jako krizový manažer do vedení podniku vstoupil na konci září. Podle serveru Seznam Zprávy je hlavním bodem plánované reorganizace vstup čínského investora místo současných akcionářů.

Energetický Holding Malina v předchozích měsících přiznal problémy se zajištěním zakázek. Vedení společnosti proto na začátku května podalo návrh na insolvenci, v něm uvedlo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. Podnik následně v červnu oznámil, že má rozpracováno přibližně 1500 zakázek, které hodlá dokončit. U dalších 2200 projektů naopak práce zatím nezahájil.

Z rozpracovaných projektů dosud firma Malina dokončila okolo 600 zakázek. Dalších zhruba 850 je podle Uhla nyní rozpracováno, přičemž tempo jejich dokončování je kolem 20 týdně. Podle Uhla jde ale o nízké číslo a podnik nyní pracuje na zrychlení. Cílem podle něj je, aby rozpracované zakázky byly hotové nejpozději do konce února příštího roku.

Větší otazník ovšem dál visí nad stále ještě nerozdělanými zakázkami, kterých je výše uvedených 2200. Firma má pro tyto projekty podle Uhla zatím dvě varianty. První z nich, kterou už zkouší u asi 25 klientů, je dokončení zakázky za předpokladu 20procentního doplatku ze strany zákazníka. V průměru jde asi o 100.000 korun navíc oproti původně dojednané ceně. "Zdá se, že za těchto podmínek to půjde dodělat. Většina zakázek z té pilotní testovací fáze už je hotová a čeká se na revizi, následně se to vyhodnotí," podotkl Uhl. Podle něj je tato cesta pro firmu mírně zisková, což nahrává dokončení zakázek. Další variantou řešení je pak dodání technologie zákazníkovi, který by si následně instalaci zajistil sám. U této varianty je však podle Uhla otázkou možnost případné budoucí reklamace a dalších podmínek.

Rozhodující pro další směřování firmy bude jednání věřitelů o dalším osudu firmy. To by se mělo uskutečnit po jednání insolvenčního soudu, které je na programu příští týden v úterý. Věřitelé budou na schůzi diskutovat o případné reorganizaci firmy, kterou navrhuje její vedení, nebo o vyhlášení konkurzu.

Podle Seznam Zprávy je hlavním bodem případné reorganizace vstup čínského investora místo současných akcionářů. O této variantě nyní jedná největší akcionář Maliny Cyril Regner, který dlouhodobě žije v Číně. Tamní investor by podle serveru vstoupil do insolvenčního řízení, a to tak, že by během reorganizace zanikly všechny stávající akcie. Stávající akcionářská struktura by zanikla a tento investor by upsal nové akcie.

Společnost kvůli problémům provedla už několik změn ve vedení firmy. Od 1. června ji řídí někdejší šéf představenstva státního podniku Prisko Marian Klásek. V minulosti měl na starosti například převzetí těžebního podniku OKD.

Majoritním vlastníkem holdingu je Cyril Regner, menšinovým majitelem je dnes už bývalý předseda představenstva Jan Urban. Podnik zaměstnává kolem 135 lidí. Za minulý rok byla společnost ve ztrátě přes 186 milionů korun.