Malík připustil, že původně chtěl na post předsedy FAČR kandidovat znovu

Praha - Končící předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Martin Malík připustil, že pokud by v říjnu nebyl zatčen bývalý místopředseda Roman Berbr a později by kandidaturu neoznámil Karel Poborský, ucházel by se asi o nejvyšší post znovu. Nakonec bude na valné hromadě 3. června kandidovat aspoň na místopředsedu.

"Kandidovat na místopředsedu bylo poměrně impulzivní rozhodnutí. Domnívám se, že český fotbal pro další rozvoj potřebuje zejména zklidnění hektické a rozjitřené situace. Bohužel mám pocit, že je to v posledních dnech spíše naopak," řekl Malík při setkání s novináři.

"Druhá věc je ta, že se domnívám, že celá řada témat není vůbec uchopená. A to se bohužel v mých očích týká i toho nejzásadnějšího tématu. Když se podíváme na kauzy, které po roce 2000 provázejí český fotbal, tak s výjimkou toho, co se děje kolem bývalého předsedy a mého předchůdce Mirka Pelty, tak středobodem problémů českého fotbalu je situace kolem rozhodčích. Domnívám se, že tohle je věc, která musí být systémově řešena jako jedna z prvních. A domnívám se, že tohle systémově nemá uchopeno a zvládnuto nikdo," dodal Malík.

Předsedou FAČR se stal v prosinci 2017, kdy na druhý pokus porazil Petra Fouska, který kandiduje i nyní. Druhým uchazečem je Poborský. Končící šéf asociace připustil, že pokud by v říjnu nepropukla okolo Berbra aféra s ovlivňováním výsledků a rozhodčích a v březnu neoznámil kandidaturu Poborský, svůj post by na valné hromadě obhajoval.

"Určitě ano. Je to o tom, že jsem přesvědčen, že celá řada věcí, které se ve fotbale nastartovaly, není dotažená. Určitě bych ten zájem měl. Na druhou stranu jsem pevně přesvědčen, že kdokoliv, kdo bude řídit FAČR v nadcházejícím období a bude mít zájem fotbal posunout pozitivním směrem, tak bude schopen i tyhle věci dotáhnout," poznamenal Malík.

Očekává, že volba nového předsedy bude hodně vyrovnaná. Česká komora podporuje spíše Poborského, moravská zase Fouska. "Domnívám se, že oba kandidáti mají svůj potenciál, mají svoji voličskou základnu. Myslím si, že volba bude poměrně vyrovnaná," řekl Malík.

Věří, že šanci uspět při volbě místopředsedy za Čechy má i on. Vedle něj se o post budou ucházet Michal Fischer, Jan Richter, Rudolf Řepka a Vladimír Šmicer, který stáhl původní kandidaturu na šéfa FAČR a podpořil Fouska. "Je to o tom, že šanci na zvolení vnímají všichni kandidáti, jinak by do toho nešli. Až pak voliči ukážou, kdo jaké šance má," konstatoval Malík.

"Strašně bych si přál, aby nové vedení, které vzejde z valné hromady, mohlo pracovat v situaci, kdy se český fotbal zklidní a opadnou emoce. Naprosto zásadní pro zklidnění situace je důvěra, to je něco, co fotbal potřebuje nejvíc. Před novým vedením je plejáda úkolů. Ať už nastavení nové komise rozhodčích, řešení strahovského areálu, dotažení všech kroků, které se nastartovaly za nás. Vyrovnání majetkových a finančních vztahů s Českou unií sportu, s atletickým svazem," vyjmenoval.

Odmítl, že by byl jako předseda ovládán Berbrem. "Vnímám to tak, že Roman Berbr měl velkou sílu ve fotbalovém prostředí a opíral se o ni. V mých očích bylo důležité, že jsem s ním šel do celé řady soubojů a často jsem byl schopen si prosadit svou. Vždy jsem říkal, že na něho fungovaly logické argumenty a pak dokázal ustoupit. Samozřejmě je pravda, že v celé řadě případů jsem se vzhledem k jeho síle nepouštěl do nějakých donquijotských (předem prohraných) soubojů," řekl Malík.

Věří, že za ním zůstala i spousta dobré práce. "Když máte možnost bilancovat, tak si říkáte: tady jsem mohl být důraznější, tady jsem mohl více tlačit, nebo naopak netlačit. To je věc, která je přirozená. Všichni děláme chyby, ani mně se nemohly vyhnout. Na druhu stranu to období bylo poměrně turbulentní a hektické. Jak kvůli kauzám, které probíhají, tak kvůli koronaviru," řekl Malík.

"Ohledně sportovní stránky věci mám obrovskou radost z toho, jak se dařilo všem reprezentacím. Pokud odhlédnu od sportovní oblasti, domnívám se, že se nám podařilo zajistit stabilní příliv financí pro celý český fotbal, ať už ze strany státu nebo komerčních sponzorů. Co se nepovedlo, je to, že přestože jsem věděl, že s touto funkcí je spojená obrovská míra nejen fotbalové politiky, tak politika mi zabírala 90 až 95 procent času. Jen ve zbytku jsem se byl schopen věnovat fotbalu jako takovému, to je samozřejmě obrovská chyba," doplnil.

Nepředpokládá, že by ještě někdy kandidoval na předsedu. "Nikdy neříkej nikdy. Na druhou stranu teď to určitě nevidím jako variantu, kterou bych se chtěl zabývat. A kde se vidím v příštích týdnech? Doufám, že stále ve fotbale. A pevně věřím, že se ve společnosti komerčních partnerů budu o ně starat na nadcházejícím Euru," dodal.