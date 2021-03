Malík nebude znovu kandidovat na post předsedy FAČR

Praha - Martin Malík po vypršení mandátu na začátku června opustí post předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR). Padesátiletý funkcionář se rozhodl, že na volební valné hromadě nebude kandidovat. Zaměřit se chce nyní především na reprezentaci. Informoval o tom v nahrávce pro média.

"Vzhledem k událostem posledních dnů jsem se rozhodl, že nebudu 3. června usilovat o obhajobu předsedy výkonného výboru Fotbalové asociace České republiky na volební valné hromadě FAČR. Na dnešní pravidelné konferenci se sponzory českého fotbalu jsem je o tomto rozhodnutí informoval," uvedl Malík.

"Své úsilí nyní budu směřovat především k tomu, abych zajistil účast české reprezentace na červnovém závěrečném turnaji mistrovství Evropy, v kvalifikaci o postup na mistrovství světa a dovedl fotbalovou asociaci k řádné volební valné hromadě," doplnil Malík.

Český fotbal vede od prosince 2017, kdy byl na druhý pokus zvolen jako nástupce Miroslava Pelty, který byl předtím zadržen v souvislosti s dotační kauzou. V červnu 2017 skončila volba mezi Malíkem a Petrem Fouskem bez vítěze a nový předseda byl zvolen až o půl roku později.

Jediný, kdo zatím kandidaturu na předsedu oficiálně oznámil, je bývalý reprezentační záložník a vicemistr Evropy z roku 1996 Karel Poborský. Malík v minulém týdnu bezprostředně poté uvedl, že jej tento krok překvapil a bude na něj reagovat. Nyní se rozhodl, že svůj post nebude obhajovat.

Poborský, který na FAČR působí jako ředitel oddělení elitní mládeže, se proti Malíkovi v pondělním on-line rozhovoru s novináři částečně vymezil. Pod současným šéfem asociace totiž pracoval někdejší místopředseda Roman Berbr, který byl v říjnu zatčen kvůli aféře s údajným ovlivňováním výsledků a rozhodčích.

"Je to můj nadřízený, je to trochu žinantní. Ale berme to tak, že i jemu za tři měsíce skončí mandát a jsme v bodě nula. Martin Malík udělal a dělá pro fotbal spoustu dobrých věcí. Ale jakožto první a jediný nadřízený Romana Berbra je s tím natolik ztotožněný, že pro mě není člověk, který by dnes měl vést FAČR a celé hnutí. I to byl pro mě jeden z velkých motivů, proč jsem šel do kandidatury," prohlásil Poborský.

Nikdo další se zatím oficiálně nepřihlásil o to, že bude o post šéfa asociace usilovat. Svého kandidáta by mohla postavit iniciativa F-evoluce, která se pokouší změnit poměry v českém fotbale. Zatím se ale soustředí na okresní a krajské volby. Kandidátem hnutí by mohl být další bývalý reprezentant a Poborského spoluhráč Vladimír Šmicer.