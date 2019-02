Praha - Malé pražské derby mezi fotbalisty Dukly a Sparty uzavře v pondělí 21. kolo první ligy. V tabulce pátí hosté chtějí navázat na úvodní jarní výhru 1:0 nad Bohemians 1905 a potvrdit, že se jim proti soupeři z Julisky dlouhodobě daří. Domácí by však favorita rádi potrápili podobně jako v předešlém kole Ostravu, s níž remizovali 1:1. V případě bodového zisku Dukla opustí poslední místo.

Sparta v lize s Duklou ztratila všechny body jen jednou ze 17 utkání a v posledních osmi zápasech s ní nepohrála. Navíc od týmu z Julisky už 506 minut neinkasovala.

Trenér Letenských Zdeněk Ščasný věří, že jeho svěřenci podají lepší výkon než doma proti Bohemians. Tři body na úvod jara vydřeli sparťané až po penaltě v nastavení.

"Věděli jsme, že nebude jednoduché navázat na přípravu. Že první zápas bude trošku o hlavách, o psychice vzhledem k mládí některých hráčů a to se potvrdilo. My chtěli za každou cenu vyhrát, to se nám povedlo. Věřím, že výkony půjdou nahoru," řekl pro klubovou televizi Ščasný.

Jeho tým vyhrál jediný z posledních šesti venkovních zápasů a na vedoucí Slavii ztrácí po 20 kolech propastných 17 bodů. V případě vítězství se Sparta opět dostane před Ostravu.

"Vůbec nerozlišujeme, jestli je soupeř první, poslední. V české lize nikdy nevíte, jakou má soupeř formu. Soupeři nás, Plzně, Slavie vždy chtějí podat mimořádný výkon. Na druhou stranu pokud se chceme vrátit do nějaké důstojné pozice a chceme zvednout nejen herní výkonnost, ale bodově se dotáhnout špici, musíme se pokusit bodovat bez ohledu na to, s kým hrajeme," dodal Ščasný.

Zatímco Sparta měla po 20. kole spolu s dalšími třemi týmy s 16 inkasovanými góly nejlepší obrany ligy, Dukla má s 16 vstřelenými brankami nejhorší útok. Tým z Julisky čtyři kola čeká na výhru, na úvod jara ale po sympatickém výkonu uhrál bod s Baníkem.

"Moc se těšíme na dalšího favorita a konfrontaci s ním. Chceme podat zase o kousek lepší výkon než v utkání s Baníkem. Vždy můžeme uspět, pokud budeme mít pohyb, ochotu a sebevědomí. Ani proti Spartě nebudeme nic měnit na naší hře, i když respektujeme její sílu," řekl trenér Dukly Roman Skuhravý.

Zápas na Julisce začne v pondělí v 18:00.

Hlasy před pondělní dohrávkou 21. kola fotbalové ligy:

Statistické údaje před dohrávkou: -------- Dukla Praha (16.) - Sparta Praha (5.) Výkop: pondělí 18. února, 18:00 (O2 TV). Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Mokrusch. Bilance: 17 1-4-12 7:36. Poslední zápas: 2:0. Předpokládané sestavy: Dukla: Rada - Kozma, Raspopovič, Ostojič - Miloševič, Bezpalec, Koval, González, Souček - Tetour, Podaný. Sparta: Nita - Zahustel, Plechatý, Štetina, Hanousek - Frýdek - Hložek, Sáček, Kanga, Chipciu - Tetteh. Absence: Ďurica, Hadaščok (oba zranění) - Ben Chaim (rekonvalescence), Karlsson (nejistý start). Disciplinární ohrožení: Miloševič, Podaný, Raspopovič, Souček - Čivič, Radakovič, Tetteh (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Djuranovič (4) - Tetteh (9). Zajímavosti: - Sparta v lize s Duklou 8x za sebou neprohrála (7 výher a remíza) - Sparta od Dukly v lize neinkasovala už 506 minut - Dukla v samostatné lize porazila Spartu pouze jednou (v srpnu 2014 doma 1:0) - Dukla v lize nevyhrála 4x za sebou a zvítězila pouze v jediném z posledních 8 zápasů - Dukla má s 16 vstřelenými góly nejhorší ofenzivu ligy, v posledních 6 kolech skórovala jen 3x - Sparta venku vyhrála jediný z posledních 6 ligových zápasů - Sparta v minulém kole porazila jiného pražského soupeře Bohemians 1905 a v lize vyhrála po 4 zápasech - Sparta má s 16 inkasovanými brankami nejlepší obranu soutěže spolu s Ostravou, Plzní a Slavií