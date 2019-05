Maláčová: Zvýšení příspěvku je prvním krokem v rodinné politice

Brno - Snaha o zvýšení rodičovského příspěvku je prvním krokem v rodinné politice, řekla dnes na Fóru rodinné politiky v Brně ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Důležitější je však podle ní podpora služeb péče o dítě. ČSSD navrhuje, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny, které ho budou k 1. lednu 2020 pobírat.

Maláčová na zahájení fóra uvedla, že podle výzkumů veřejných mínění si Češi přejí mít ideálně dvě děti, ale porodnost tomu neodpovídá. "V průměru mají Češky 1,7 dítěte, takže je logické, že to někde hapruje," uvedla Maláčová. Podle ní by stát měl nastavit v rodinné politice takové podmínky, aby umožnil to, co si lidé přejí. Pokud si tedy přeji mít dvě děti, měl by je v tom podle ministryně podporovat.

"My pro to děláme maximum. Snažíme se navýšit rodičovský příspěvek, to je první krok v té rodinné politice. Mnohem důležitější je ale podpora služeb péče o dítě," řekla ministryně. Podle ní je důležitá infrastruktura, tedy školky a jesle, které jsou místně a finančně dostupné a s kvalitní péčí, kdy by matky nemusely mít mít špatné svědomí, když dají dítě do školky. Další oblastí je pak podle ministryně podpora částečných úvazků a zavedení takzvaných sdílených pracovních míst. V tomto případě dva nebo tři lidé sdílejí jednu pracovní pozici. "Pokud se to podaří prosadit, tak bychom chtěli, aby to bylo i finančně podporováno. Například z aktivní politiky zaměstnanosti," uvedla Maláčová.

ČSSD vládě 20. května navrhne, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny, které ho budou k 1. lednu 2020 pobírat. Budou ho čerpat podle věku dítěte, důležité také bude nastavení rodičovského příspěvku.

Fórum rodinné politiky v Brně je dvoudenní, účastní se jej zástupci státní správy, samosprávy, poslanci, experti či zástupci neziskového prostoru. Fóru dominují workshopy, například o náhradní rodinné péči, předškolní péči či na téma dopadů nedostupnosti bydlení pro mladé.