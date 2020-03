Maláčová zvažuje dočasné odpuštění sociálních odvodů živnostníkům

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) zvažuje na určitý čas odpuštění sociálních odvodů živnostníkům kvůli dopadům koronavirové nákazy. Případný čtyřměsíční výpadek od března do června by činil 13 miliard korun. Maláčová to dnes řekla České televizi. Podle šéfky resortu práce se nařízená opatření proti šíření koronaviru dotkla zatím 250.000 zaměstnanců a živnostníků. O návrzích na ochranu zaměstnanosti by vláda měla jednat ve čtvrtek.

"Můžeme se bavit - a my jsme k tomu připraveni a už to máme i zmapováno, zda adekvátně nereagovat i tím, že bychom například od března do června živnostníkům vůbec odpustili placení sociálního pojištění. Podle počtů víme, že by to bylo zhruba 13 miliard za ty tři čtyři měsíce," uvedla ministryně.

Česká správa sociálního zabezpečení evidovala na konci loňska 1,03 milionu osob samostatně výdělečně činných. Z nich muselo sociální odvody platit 705.600. Podnikání měli jako hlavní činnost.

Stát by mohl podle premiéra Andreje Babiše (ANO) poskytnout na podporu podnikatelů a firem na překonání dopadů koronavirové krize až jeden bilion korun. "Pokud se bavíme o finanční injekci státu ve výši jednoho bilionu korun, tak si myslím že to je částka (výpadek pojistného 13 miliard), kterou bychom velmi dobře snesli," dodala ministryně. Podotkla, že k odpuštění odvodů je nutná změna legislativy. Bez změny zákonů by se naopak obešel odklad odvodů a odpuštění penále.

O opatřeních na podporu firem, jejich zaměstnanců a živnostníků by měla ve čtvrtek jednat vláda. Ministerstvo práce připravilo program na ochranu před propouštěním. "Je to rozšířený kurzarbeit, kdy chceme firmám přispívat na mzdy v různém rozsahu. Máme šest scénářů podle míry škod, které jsou způsobeny pandemií. Podle toho, jak vysoké jsou, tak vysoký by měl být příspěvek na mzdy," uvedla Maláčová. Podle ní by stát zaplatil 50 až 100 procent.

Podle návrhu ministerstva práce by měl stát místo zaměstnavatele platit náhradu mzdy lidem v karanténě. Pracovníkům z uzavřených provozů či při omezení provozu kvůli karanténě by poskytl 80 procent jejich výdělku, 20 procent by vyplatila firma. Při omezení výroby či služeb kvůli nedostatku surovin a vstupů či poklesu poptávky, kdy pracovníci mají 60 až 80 procent příjmu, by stát poskytl polovinu. Doplatil by také ošetřovné za celou dobu, co by zůstaly školy zavřené.

Ošetřovné se vyplácí po devět dnů na děti do deseti let, a to na den 60 procent denního základu příjmu. Babiš v úterý řekl, že se vláda shodla na tom, že stát ošetřovné bude od desátého dne do otevření škol hradit. Částka a věk dětí se nezmění. Podle Maláčové se o tom, zda by věková hranice i částka neměly být vyšší, v kabinetu ve čtvrtek ještě povede debata. Ministryně původně navrhovala ošetřovné na děti do 15 let, dnes zmínila 12 či 13 let. Pokud by uzavření škol trvalo déle, mělo by podle Maláčové být ošetřovné od státu stejné jako nemocenská. Ta se ve druhém měsíci stonání zvedá na 66 procent základu příjmu a od třetího měsíce činí 72 procent.

Ministerstvo práce ve svém návrhu počítalo i s ošetřovným 424 korun na den pro rodiče z řad živnostníků. Jejich podporu upraví ale ministerstvo průmyslu.