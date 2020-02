Maláčová zásah na MPSV nepovažuje za důvod k odstoupení

Benešov - Pondělní zásah policie na ministerstvu práce a sociálních věcí (MPSV) není podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) věcí, kvůli které by měla odstoupit z funkce. Stejný názor vyslovil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček. Zdůraznil, že Maláčová je v případu pouze v pozici svědkyně. Dva manažery resortu obvinila policie z pletich a přípravy zneužití pravomoci při zadání zakázky. Maláčová dnes novinářům ve Středočeském kraji řekla, že k záležitosti očekává dopis od premiéra Andreje Babiše (ANO), doufá ale, že se osobně sejdou.

Babiš dnes v Benešově novinářům řekl, že situaci na ministerstvu pokládá za velký problém a bude chtít po Maláčové vysvětlení. Obrátí se na ni nejspíš dopisem. "Předpokládám, že mi premiér pošle další dopis a pevně doufám, že se k té věci konečně sejdeme, jak jsem několikrát žádala," reagovala Maláčová. Dodala, že od Babiše dostává dopisů řadu, premiér však podle ministryně připustil, že je nečte, ale jen podepisuje.

Hamáček uvedl, že na hodnocení případu je ještě brzy. "Je třeba počkat, až bude jasné, co se stalo," uvedl. Dodal, že nemůže dát "ruku do ohně" za každého úředníka MPSV, o kvalitě politického vedení ze strany Maláčové je ale přesvědčen. "Tu věc, kterou nezavinila, ale zdědila, se snažila vyřešit," zdůraznil.

Premiér pokládá situaci na ministerstvu za velký problém. K dalšímu angažmá Maláčové ve vládě řekl, že neví, do jaké míry ministryně za celou věc může, nebo nemůže. Připomněl, že každá strana nominuje do vlády své zástupce.

Maláčová policii podala k případu vysvětlení. "Není v jiné pozici než v pozici svědka, nevidím proto důvod, abychom cokoliv řešili," řekl na dotaz, zda by měla Maláčová skončit. Neočekává, že by záležitost nějak řešilo v pátek předsednictvo ČSSD. "Nepředpokládám, že by policie takto rychle ukončila šetření, je třeba dát policii prostor," uvedl. Přímo kvůli MPSV schůzku s Babišem nechystá. Dodal, že s premiérem se uvidí v pondělí na jednání vlády i koaliční rady. "Budeme a jsme v kontaktu," řekl.

Maláčová uvedla, že obviněné postavilo MPSV mimo službu. "Víc se nebudu vyjadřovat, byla jsem poučena, že mám zachovat mlčenlivost," dodala. Odchod z ministerstva kvůli kauze nechystá. "Nemyslím si, že je to na odstoupení," řekla novinářům.

Na ministerstvu práce zasahovala policie kvůli informačním systémům. Jedním z obviněných, kterým může hrozit 12 let vězení, je podle médií náměstek pro ekonomiku a ICT Jan Baláč (ČSSD). Maláčová uvedla, že resort chystá nový ucelený systém, který plánuje spustit příští rok. "Děláme vše pro to, aby od příštího roku MPSV mělo moderní, funkční a zejména hospodárný systém. Já od svého nástupu jsem z těch 20 podsystémů přesně dle harmonogramu čtyři uvedla do provozu," řekla Maláčová. Nový systém by podle ní měl konečně odpovídat potřebám 21. století.

Babiš uvedl, že podstatu zásahu nezná. To, že policie zatkla jednoho z nejbližších spolupracovníků ministryně, vnímá jako velký problém. "Určitě budu chtít od paní ministryně nějaké vysvětlení," řekl. Uvedl, že situaci na ministerstvu i náměstka pro informační technologie dlouhodobě kritizoval - podle něj neměl předpoklady vykonávat svou funkci. Hamáček naopak Baláče považuje za člověka, který se v problematice orientuje.

IT zakázky na ministerstvu podle Babiše nejsou dost transparentní, poslal kvůli tomu Maláčové už asi deset dopisů. Na dotaz novinářů, zda si ministryni pozve na schůzku, nebo zda bude věc řešit na jednání vlády, uvedl, že se na ni pravděpodobně obrátí písemně. K jejímu dalšímu angažmá ve vládě řekl, že neví, do jaké míry Maláčová za celou věc může, nebo nemůže. "Musím zjistit, co se stalo, a budu to řešit spíš s panem předsedou Hamáčkem," dodal. Nyní je podle něj věc moc čerstvá.

Připomněl také, že každá strana si nominuje do vlády své zástupce. "Kdyby bylo na mně, tak bych takové zástupce nejmenoval, ale my máme nějaký poměrný parlamentní systém, koaliční systém, a na tom já asi těžko něco změním," uzavřel Babiš.