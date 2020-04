Maláčová: Všichni nakažení senioři možná budou muset do nemocnic

Praha - Pokud se potvrdí zpráva, že v havlíčkobrodské nemocnici zemřeli na covid-19 dva klienti domova pro seniory s lehkými příznaky, bude zřejmě nutné všechny nakažené seniory umístit do nemocnic. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). V každém případě by podle ní měli být senioři testováni přednostně, aby nemuseli čekat na výsledky několik dní.

Ministryně uvedla, že informaci o smrti klientů domova pro seniory v Břevnici s mírnými příznaky má z médií. Pokud by se potvrdila, bude muset stát podle ní vyvodit důsledky. "Pokud umírají i pacienti s lehkým průběhem, tak je to pro mě impuls k tomu, aby všichni senioři byli v nemocnici pod dohledem," řekla.

Stát podle ní také musí zlepšit testování v domovech pro seniory, kde se nyní na výsledky čeká i několik dní a stát stále nezačal testovat plošně. "Komunikuji s panem ministrem zdravotnictví na denní bázi, děláme všechno pro to, aby se to zkrátilo. Já si také myslím, že se musí testovat jak senioři, tak zaměstnanci přednostně a plošně," uvedla. Pokud na to není kapacita, může podle ní alespoň fungovat systém náhodného testování, který také velkou část nebezpečí dokáže zachytit.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v sobotu v České televizi uvedl, že stát plánuje plošné testování v případě personálu domovů, nikoliv klientů. Na to podle něj nejsou kapacity. Zmínil také, že zaměstnanci by mohli zůstávat v izolaci přímo v domovech, například v karavanech nebo v jiném provizorním ubytování.

Nákaza se začala šířit v zařízeních pro seniory, kteří jsou spolu s chronicky nemocnými nerizikovější skupinou. Zatím stát zavedl testování nových klientů a seniorů, kteří se do domovů vrací po pobytu v nemocnici. Ministerstvo zdravotnictví také přikázalo krajům, aby pro nakažené seniory vyhradily 60 lůžek na 100.000 obyvatel, podle ministerstva nemusí jít přímo o místa v nemocnicích. Stát pro starší pacienty s lehkým průběhem vyčlenil 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v Lázních Toušeň u Prahy a v Těchoníně na Orlickoústecku.

Organizace na pomoc seniorům i expertky a experti z vysokých škol v pondělí vyzvali vládu, aby zajistila plošné testování klientů a personálu v domovech pro seniory a podobných zařízeních. Na nedostatečnou ochranu klientů i pečovatelů opakovaně upozorňovala Česká gerontologická a geriatrická společnost. V Otázkách Václava Moravce dnes nedostatečnou podporu sociálním zařízením v prvních 14 dnech krize kritizovala také senátorka Šárka Jelínková (KDU-ČSL). Maláčová kritiku odmítla, ministerstvo práce a sociálních věcí podle ní dělalo všechno, co mohlo.