Maláčová: Vláda schválila plošné testování v domovech seniorů

Praha - Vláda dnes schválila zavedení plošného testování na koronavirus v domovech pro seniory či postižené. Antigenní testy nakoupí Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Pokud se zjistí nákaza, výsledky se ověří testem PCR. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Šéf resortu zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v pondělí po jednání vlády řekl, že plošné testování začne příští týden. Dnes upřesnil, že by se testy dělaly obyvatelům i pracovníkům domovů pravidelně každý týden.

"Vláda právě schválila plošné preventivní testování antigenními testy v pobytových sociálních službách. Testy nakoupí VZP ČR. Jsou rychlé, cenově dostupné a případná pozitivita bude potvrzena PCR testem. Ochrana těch nejzranitelnějších musí být maximální," uvedla Maláčová.

Podle statistik roste počet domovů, kde se nákaza objevila. Přibývá také nakažených seniorů, a to v průměru 1600 denně. Od prvního října testy nákazu potvrdily u 25.000 lidí nad 65 let. Nyní tvoří senioři 14 procent lidí s covidem. Osoby nad 75 let pak představují 6,5 procenta nakažených.

Výsledky u antigenních testů jsou zhruba do 15 minut, vyšetření je ale méně spolehlivé. Podle studie Univerzity Karlovy a motolské nemocnice neodhalí covid-19 asi u třetiny nakažených a nemoc nepotvrdily ani u lidí s příznaky. Při výtěru z nosohltanu štětičkami při PCR testu se zjišťuje genetická informace viru v ribonukleové kyselině (RNA). Získání výsledků je náročnější a trvá výrazně déle. Testy jsou ale spolehlivější.

"Minulý týden proběhla v sociálních službách úspěšná zkouška antigenních testů. Ty by mohly být díky rychlému výsledku velkým pomocníkem v boji proti covidu. Ministr Prymula přislíbil brzký plný rozjezd," sdělila Maláčová.

Prymula označil v pondělí testování pomocí antigenních testů za klíčové opatření v domovech. Tam, kde by zjistily nákazu, by se následně testovalo metodou PCR. Podle Prymuly plošné testování umožní zachytit infekci, pacienty pak bude možné izolovat od zdravých. Ministr řekl, že by se pravidelné testování každých sedm dnů týkalo asi 80.000 až 100.000 klientů domovů a zhruba stejného počtu pracovníků, tedy dohromady asi 200.000 lidí. Minulý týden zmínil, že by se antigenní testy měly postupně vyžadovat i u nových klientů zařízení sociální péče či lázní a pacientů zdravotnických zařízení.

Dnes Prymula řekl, že na koronavirus začnou lidi s příznaky covidu testovat nově praktičtí lékaři. Využijí právě antigenní test. Jeho výsledky by se pak už neměly testem PCR potvrzovat. Podle ministra to uleví odběrovým místům laboratořím.