Maláčová: Vláda asi bude muset znovu prodloužit Antivirus

Praha - Vláda asi bude muset znovu prodloužit program Antivirus s příspěvky na mzdy pro firmy, na které dopadla koronavirová omezení. Po dnešním jednání tripartity to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Podle ní není spuštění nového kurzarbeitu od března realistické. Odbory navrhují prodloužení do konce dubna. Zaměstnavatelé souhlasí.

Z Antiviru stát vyplácí příspěvky za dobu od loňského března. Program má skončit na konci února. Podle evropských pravidel se pomoc mohla poskytovat rok. Evropská komise v pátek lhůtu prodloužila do konce letoška. Antivirus má nahradit kurzarbeit. Ten představuje zkrácenou práci, kdy podnik platí lidem za odpracované hodiny a stát jim poskytuje část výdělku za neodpracovaný čas. Pravidla upravuje novela o zaměstnanosti, která je ve Sněmovně. Na její přijetí a na spuštění zbývají čtyři týdny.

"Budeme muset asi Antivirus prodloužit (...). Z dnešního pohledu se mi termín 1. března (pro spuštění kurzarbeitu) zdá nerealistický," uvedla Maláčová. Sněmovna by měla kurzarbeit projednávat 10. února. Poslanci navrhli do novely desítky změn. Ucelený návrh připravilo i ministerstvo práce, předložil ho poslanec ČSSD Roman Sklenák. Odbory a zaměstnavatelé tuto verzi podporují.

Po přijetí zákona se musí vláda také shodnout na tom, pro které obory, na jak dlouho či s jakým rozsahem výpadku pracovní doby kurzarbeit vyhlásí. Na podmínkách se musí domluvit ministerstva práce, financí a průmyslu. "Dosavadní projednávání ukázalo, že je to velmi složité," řekla Maláčová.

Odbory doporučují prodloužit Antivirus do konce dubna. Podle prezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Hanáka ale ani tato lhůta nemusí stačit. "Kurzarbeit je jedna z klíčových věcí. Vidím na ní bohužel extrémní politické souboje na úkor opatření. Je potřeba Antivirus prodloužit, nebo se budeme divit, kam nezaměstnanost poskočí (...). Možná nebude stačit ani do 30. dubna. Mám obavy, že v politické válce před volbami to nebude zvládnuto," řekl Hanák.

Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) se nastavení kurzarbeitu nesmí uspěchat a v Parlamentu by se mělo řádně vydiskutovat. "Antivirus je dobrý program. Firmy nemusí mít strach, že by v průběhu března či dubna měly problémy," uvedl Havlíček.

Sklenákův návrh počítá s příspěvkem od státu 70 procent hrubého výdělku do 1,5násobku celostátní průměrné mzdy. Vláda by stanovila, odkdy je možné kurzarbeit mít, na jak dlouho a jaký může být výpadek práce. Firmy, které by vyplácely dividendy, by podporu nezískaly.

Na kurzarbeitu by firma mohla být nejvýš rok. Pracovník by doma mohl zůstat jeden den až čtyři dny v týdnu, v té době by mohl chodit do kurzů od úřadu práce. Úbytek práce by se měl posuzovat za celou firmu, ne za jednotlivé zaměstnance. Zdravotní pojištění by se mělo platit z celého běžného výdělku, nejen ze mzdy za odpracovanou dobu. Sociální odvody by pak firma měla hradit i z příspěvku od státu. S tím zaměstnavatelé nesouhlasí.