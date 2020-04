Maláčová uvedla, že zřejmě příští týden navrhne vyšší ošetřovné

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) zřejmě brzy navrhne vyšší ošetřovné pro rodiče, kteří zůstali doma s potomky v souvislosti s uzavřením škol a školek kvůli koronavirové krizi. Ošetřovné by se mělo zvýšit z 60 procent na 80 procent redukovaného vyměřovacího základu. Vyplynulo to z vyjádření ministryně v Senátu.

"Pravděpodobně příští týden navrhnu ošetřovné ve výši 80 procent. Čekáme na poslední statistiky. Ale také pravděpodobně budeme diskutovat o odvodech firem na sociální pojištění a tak dále," řekla Maláčová bez bližších podrobností.

Rozšířené ošetřovné související s uzavřením škol zavedl zákon, který nabyl účinnosti v posledních březnových dnech. Stát je vyplácí rodičům dětí do 13 let věku. Vztahuje se na celou dobu uzavření škol, a to i zpětně. Úprava dočasně nahradila standardní dobu dobu výplaty nejvýše devět dní, když děti navíc nesmějí být starší deseti let. Opozice s návrhy na vyšší než 60procentní ošetřovné už od začátku uzavření škol ve Sněmovně při schvalování zvláštního zákona neuspěla.

Stát podle předlohy hradí ošetřovné i lidem, kteří se doma starají o postižené členy rodiny po uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb. Ošetřovné se vztahuje také na péči o všechny nezaopatřené děti s postižením nejméně v prvním stupni, které nyní nemohou navštěvovat školu, a to bez věkového omezení. Příslušníci bezpečnostních sborů, tedy například policisté a hasiči, mají v těchto případech nárok na nekrácený průměrný služební příjem.

Školy se v Česku uzavřely 11. března. Nyní se mluví o tom, že by se mohly opět otevřít ve druhé polovině května.