Maláčová: Stát by měl pomáhat hlavně malým a středním firmám

Praha - Stát by měl především pomáhat středním a malým firmám, a ne velkým firmám ovládaným milionáři. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu připustili, že stát by mohl vstoupit do klíčových podniků, pokud by se kvůli ekonomickým dopadům epidemie koronaviru dostaly do problémů. Babiš v té souvislosti zmínil leteckou společnost Smartwings. Zástupci pravicové opozice takové úvahy kritizují.

Obdobně jako Maláčová se k pomoci vyjádřil i člen Ústředního krizového štábu a ekonom ze CERGE-EI Filip Matějka. Podle něj dokážou velké firmy zajistit banky, které jsou schopné najít způsob, jak jim pomoci. "Stát musí pomáhat plošněji, a to středním a menším podnikům," uvedl.

Maláčová v souvislosti se Smartwings uvedla, že privatizace ČSA byla v minulosti chyba. "Zbavovat se strategických firem znamená, že je v krizi stejně zachraňuje stát. Zisky budou soukromé, ztráty veřejné," uvedla. A pokud by podle ní stát musel vstoupit do nějaké firmy, tak by to mělo být formou kapitálového vstupu, tedy že by stát ve firmě získal podíl. "Určitě o tom budeme debatovat na vládě," dodala.

Skupina Smartwings, do níž patří dopravci Smartwings a České aerolinie (ČSA), loni na svých linkách přepravila 8,2 milionu cestujících. Skupina Smartwings se stala majoritním vlastníkem ČSA na konci února 2018. Smartwings Group patří do skupiny Unimex Group, kterou vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Jaromír Šmejkal. Necelý poloviční podíl v dopravci drží čínská investiční společnost Citic Europe.

Letecké společnosti po celém světě odstavily nyní z provozu většinu letadel, aby jim rychle neubývala hotovost. Řada zemí totiž rozšířila omezení v letecké dopravě, aby zpomalila šíření epidemie onemocnění způsobeného koronavirem. Podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) kvůli krizi společnosti přijdou na tržbách o více než 250 miliard dolarů (6,4 bilionu Kč) a mnohým už tak dochází hotovost. Podle IATA až polovině z nich hrozí v příštích týdnech bankrot, pokud vlády nepodniknou kroky na podporu tohoto odvětví.

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda dříve upozornil, že krizí kvůli koronaviru procházejí letečtí přepravci celého světa, a do některých budou vstupovat kapitálově vlády. "Například italská vláda už v březnu zahájila proces převzetí přepravce Alitalia. Německá vláda je zase připravena převzít kontrolu nad leteckým přepravcem Condor. Polské aerolinie LOT, které měly dle lednové dohody Condor převzít, totiž z obchodu zřejmě vycouvají. Australská vláda také prověřuje možnost znárodnění leteckých přepravců," uvedl.

Převzetí firmy vládou, tedy znárodnění, by však měl být podle Kovandy opravdu jen krajní krok. "Státní vlastnictví firem je totiž, jak známo, velmi často značně neefektivní, takže celospolečensky může být přínosnější žádné znárodňování nepodnikat a kolabující firmu ponechat svému osudu - jakkoli krutě to může znít," uvedl.