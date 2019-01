Praha - Nová důchodová komise, která by měla projednávat návrhy případných změn v systému penzí, by se mohla poprvé sejít ještě v lednu. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by ráda složení týmu a osobu, která ho povede, představila do dvou týdnů. Řekla to novinářům. Už dřív uvedla, že komise by měla řešit jednotlivé problémy v nynějším důchodovém systému. Podle propočtů ministerstev financí a práce bez reformních změn nebude soustava penzí do budoucna udržitelná.

K přípravě důchodové reformy se v programovém prohlášení zavázaly obě Babišovy vlády - první menšinová ANO bez důvěry i nynější koaliční kabinet ANO a ČSSD s podporou komunistů. V programu uvedly, že sestaví odborný tým pro reformu, který připraví řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří. Počítá se s oddělením důchodového účtu od státního rozpočtu. V textu stojí, že vláda chce v důchodové reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí". Za víc než rok, tedy přes čtvrtinu volebního období komise fungovat nezačala a práce na reformě nepokročily.

Maláčová loni v srpnu ve Sněmovně řekla, že by v září chtěla zveřejnit harmonogram reformy. V polovině září oznámila, že ČSSD svůj návrh odeslala hnutí ANO. Začátkem října ministryně financí Alena Schillerová (ANO) prohlásila, že se koaliční strany dohodly na dvou tématech reformy, a to na možném dřívějším odchodu do penze pro vybrané profese a řešení nižších penzí žen.

V listopadu Maláčová sněmovnímu sociálnímu výboru sdělila, že chystá "soubor kroků", do něhož chce zapojit zákonodárce. Už dřív řekla, že by se komise měla zaměřit hlavně na nespravedlnosti v nynějším systému a řešení vybírat z několika připravených variant. Před vánočními svátky ministerstvo práce poslalo stranám a jejich klubům žádost o nominaci do důchodového týmu.

Opoziční poslanci se o přípravu reformy opakovaně zajímali. Některé strany o sestavení komise žádaly a chtěly do ní své zástupce vyslat. Zmínila to ODS, Piráti, STAN či TOP 09. "Návrhy, o kterých se mluví, se za důchodovou reformu skutečně považovat nedají. Věřím a doufám, že jde prozatím jen o vypouštění pokusných balonků a že se začneme brzy o konkrétních návrzích bavit v důchodové komisi," uvedla místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která má být v komisi za svou stranu.

Experti a někteří opoziční politici mluví hlavně o potřebnosti kroků k udržitelnosti penzí do budoucna, ne kosmetických úprav nynějšího nastavení. Vláda by se podle nich měla hlavně zajímat o to, jak bude systém vypadat, odkud bude mít příjmy, jak vysoký bude poměr důchodu ke mzdě a kolik si na penzi budou muset šetřit lidé. Maláčová se před nedávnem zmínila o možnosti povinného spoření ve třetím pilíři.

"Návrh ministryně Maláčové na povinný třetí pilíř penzijního systému je zvýšením daní, nic jiného. Přesně v duchu ČSSD: nejdřív vám peníze sebereme, a pak s velkou slávou část vrátíme," odmítl nápad šéf poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Důchodová komise zástupců stran a expertů fungovala už v minulém volebním období. Na ucelené reformě se nedohodla, doporučila ale řadu úprav důchodového systému. Mezi opatření patřilo třeba sbližování odvodů živnostníků s odvody zaměstnanců, povinné spoření firem na dřívější penze pracovníků v náročných profesích či zvýhodnění práce v důchodu.