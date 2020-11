Maláčová se chystá jmenovat nového šéfa či šéfku úřadu práce

Praha - Úřad práce by mohl mít příští týden nového generálního ředitele či ředitelku. Jmenování chystá ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Řekla to dnes novinářům. Kdo by se měl do čela úřadu postavit, nechtěla prozradit. Místo generálního ředitele je neobsazené od ledna. Na konci minulého roku z funkce odešla Kateřina Sadílková. Výběrové řízení se konalo třikrát.

"Chtěla bych příští týden jmenovat novou osobu generálního ředitele úřadu práce. Je to po dlouhých měsících a třetím kole výběrového řízení první správný krok. Ta nová osoba bude mít jasné zadání, jasné úkoly, na kterých jsme už v minulých měsících pracovali - to je snížení byrokracie, digitalizace úřadů práce, řekněme personální občerstvení úřadu práce," uvedla ministryně.

První výběrové řízení skončilo v únoru neúspěchem. O post se tehdy ucházel exministr průmyslu z ČSSD Jiří Havlíček a ředitel svitavského úřadu práce Jan Tesař. Maláčová před vyhlášením vítěze uvedla, že by ředitelem měl být zkušený manažer se znalostí hospodářství a že Havlíček obě tyto podmínky splňuje. Premiér Andrej Babiš (ANO) reagoval, že ČSSD hledá trafiky pro své lidi. Havlíček pak z výběru odstoupil.

Resort konkurz zrušil a koncem dubna ho vyhlásil znovu. Ministryně pak odmítla sdělit, kolik lidí se přihlásilo. Tvrdila, že jí to nedovoluje služební zákon. V něm ustanovení o zákazu zveřejnit počty přihlášených či jiné údaje nejsou.

Do třetího výběru se mohli zájemci a zájemkyně hlásit do 21. září. V posledních osmi letech aspoň čtyři roky museli působit na vedoucím postu v úřadech, mezinárodních organizacích, institucích EU, zastupitelstvech či ve vedení firem. Podmínkou byla vysoká škola, zkouška z angličtiny, němčiny, nebo francouzštiny. Přiložit se musel motivační dopis a "písemná práce" na nejvýš pět stran o rozvoji a zaměření úřadu práce v příštích letech.

Úřad práce podle informací z webu dočasně vede šéf kanceláře generálního ředitele Viktor Najmon. Za instituci v minulých měsících vystupoval politický náměstek Maláčové Robin Povšík.

Úřad práce patří k největším úřadům v zemi se zhruba 11.800 místy. Vedle agendy zaměstnanosti má instituce na starosti také vyřizování a vyplácení sociálních dávek. V příštích měsících se bude muset zaměřit na řešení dopadů koronavirové krize. V minulosti se úřad potýkal s problémy s fungováním informačních systémů. Nové měl mít původně od roku 2017. Přípravy se z různých důvodů opozdily. Ministryně sněmovnímu sociálnímu výboru už dřív řekla, že by ucelený resortní systém mohl začít fungovat zřejmě na přelomu let 2022 a 2023.