Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) se dnes chystá představit novou důchodovou komisi, která by měla projednat návrhy změn v systému penzí. Nový "odborný tým pro spravedlivé důchody" by měli tvořit zástupci politických stran, odborníci z různých oborů či odboráři. Podle Maláčové by se měli zaměřit především na odstranění nespravedlností v nynější penzijní soustavě. Šéfka resortu uvedla problém nižších penzí žen a dřívější důchod pro náročné profese.

Na těchto dvou tématech se shodly koaliční strany ANO a ČSSD. Podle odborníků na sociální problematiku a některých politiků tyto dva záměry ale reformu nepředstavují a je nutné se zaměřit spíš na to, odkud bude mít systém příjmy, jak vysoký bude poměr důchodu ke mzdě a kolik si na penzi budou muset šetřit lidé.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů ve svém programovém prohlášení uvedla, že chce v důchodové reformě "konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí". Zavázala se, že sestaví odborný tým pro reformu, který připraví řešení se "standardem plošného zabezpečení na principu solidarity" a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Podle pojistněmatematické zprávy o důchodovém pojištění by se systém penzí mohl bez reformních změn začít do dvou desetiletí propadat do výrazných deficitů. Po nástupu silné generace 70. let, takzvaných Husákových dětí by nebyl v nynější podobě udržitelný. Růst výdajů by navíc urychlilo zastropování důchodového věku na 65 letech. Schodek by se tak v roce 2060 mohl dostat na 3,4 procenta hrubého domácího produktu. V dnešních částkách to je asi 172 miliard. Klesal by i poměr důchodu k průměrné mzdě.