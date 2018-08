Praha - Ministerstvo práce dá vládě do několika měsíců návrh na zvýšení rodičovského příspěvku o 40.000 korun na 260.000 korun. Při hladkém postupu by matky či otcové na rodičovské mohli začít vyšší sumu čerpat před koncem příštího roku. ČTK to řekla kandidátka na ministryni práce Jana Maláčová (ČSSD). Prezident Miloš Zeman se ji chystá do funkce jmenovat v pondělí.

"Chceme návrh na navýšení rodičovského příspěvku o 40.000 korun vyslat v příštích měsících. Pak bude záviset na legislativním procesu. Pokud to půjde tak, jak má, tak by měla změna být s účinností na konci příštího roku," uvedla Maláčová.

Rodičovská činí nyní celkem 220.000 korun, u dvojčat a vícerčat je to 330.000 korun. Rodiče se mohou rozhodnout, jak rychle částku vyčerpají. Měsíčně mohou pobírat příspěvek až do výše mateřské, tedy 70 procent vyměřovacího základu příjmu. Podle portálu ministerstva práce to může nyní být až 32.640 korun. Čím vyšší je dávka, tím je rodičovská kratší. Maximálně může trvat do čtyř let dítěte.

Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení uvádí, že zvýší rodičovskou na 300.000 korun. Chystaný návrh kvůli možnostem rozpočtu zahrnuje první navýšení o 40.000 korun, další by pak mělo následovat do konce volebního období.

Maláčová zopakovala, že bude jako ministryně usilovat o posílení rozpočtu svého resortu na příští rok o 8,5 miliardy korun. "Jsou to požadavky jednotlivých sekcí tak, abychom byli schopni plnit úkoly, které nám ukládá programové prohlášení vlády - začíná to věcmi jako první fáze navýšení rodičovského příspěvku," uvedla Maláčová.

Se zvýšením rodičovské počítala i koncepce rodinné politiky, kterou loni v září schválila vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD). Ministerstvo práce v dokumentu navrhlo, aby se rodičovská zvedla aspoň na 250.000 korun. Ročně to rozpočet mělo stát zhruba 3,07 miliardy navíc. Na materiálu pracoval ministerský odbor rodinné politiky a politiky stárnutí, který Maláčová od června 2015 až dosud řídila.

Ministerstvo práce čeká pod vedením nové ministryně příprava návrhů důchodové reformy, zrušení karenční doby či zálohovaného výživného. Na pomoci samoživitelkám a samoživitelům, jimž bývalý partner či partnerka neposílají alimenty, chce Maláčová spolupracovat s ministrem spravedlnosti Janem Kněžínkem (za ANO).

Normu o zálohovaném výživném chtěla prosadit už Sobotkova vláda. Koaliční strany se na ní ale neshodly. Budoucí ministryně věří, že se jí s ministrem spravedlnosti podaří dohodnout. Srpen chce Maláčová věnovat vyhodnocení situace a dosavadních návrhů. Ve druhém prázdninovém měsíci se chce také podrobně seznámit s chodem úřadu a poté navrhnout případné změny jeho struktury. Zásadní personální změny nechystá. Na ministerstvu chybí polovina odborných náměstků i další pracovníci.

"Personální změny budou, ale ve smyslu doplnění a stabilizace úřadu, aby ministerstvo mělo vedení a začalo fungovat," uvedla Maláčová. Připomněla, že za ministryně Michaely Marksové (ČSSD) ve vedení resortu byla polovina žen. "V tom bylo ministerstvo velmi progresivní. Ráda bych v tom pokračovala," dodala Maláčová.