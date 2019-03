Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) by považovala za rozumné zavést elektronické neschopenky ne od letošního 1. července, ale až od ledna příštího roku. Pokud by se spustila na půl roku takzvaná první etapa e-neschopenek, hrozilo by kvůli časovému skluzu při přípravě zákonů a kvůli odmítavému postoji lékařů zkolabování nemocenského systému. Maláčová to dnes řekla na jednání sněmovního sociálního výboru. O e-neschopenkách bude jednat v úterý poslanecký klub vládního hnutí ANO.

Od července se v Česku ruší karenční doba a zaměstnavatelé znovu začnou proplácet nemocným pracovníkům náhrady i za první tři dny nemoci. Žádali kvůli tomu současné spuštění elektronických neschopenek, aby měli lepší kontrolu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to už dřív slíbil. Nový systém e-neschopenek má začít fungovat ale až od ledna příštího roku. Do té doby by od července do konce letoška měli lékaři podle navržené novely povinně používat nynější dobrovolný model neboli takzvanou první etapu. ODS navrhla odklad zrušení karenční doby do spuštění uceleného nového systému.

O nasazení e-neschopenek jednala v pondělí koaliční rada. Podle Maláčové je odložení zrušení karenční doby pro vládní ČSSD nepřijatelné a pro spuštění první etapy je hnutí ANO.

"Vzhledem k situaci a velkému časovému skluzu (v projednávání legislativy) a k tomu, že lékaři několikrát řekli, že vypoví od 1. 7. občanskou poslušnost, se domnívám, že to povede k tomu, že zkolabuje systém. Rozumným kompromisem by bylo zavést e-neschopenku k 1. 1. 2020, to je stanovisko za mě," řekla Maláčová. Podle ní je ale její resort "stále připraven jít do první etapy, protože si to koaliční partner žádá".

Elektronické neschopenky měly podle zákona začít fungovat původně od letoška. První Babišova vláda před rokem schválila návrh novely, která měla projekt zrušit. Tehdejší ministryně práce Jaroslava Němcová (ANO) tvrdila, že jsou e-neschopenky nepřipravené, nedají se stihnout a resort vytvoří úplně nový systém od roku 2021. Loni po nástupu Maláčové ČSSD v dolní komoře prosadila do legislativy spuštění původního projektu od roku 2020. Poslanci v listopadu pak dostali další předlohu, podle které mají lékaři od července povinně používat dosavadní elektronické hlášení, kdy mohou část tiskopisu o nemocenské odeslat sociální správě elektronicky. Kabinet před nedávnem rozhodl, že rušící novelu ze Sněmovny stáhne, minulý týden do ní ale zařadil komplexní pozměňovací návrh s úpravou pravidel první etapy.

"V míře chaosu vláda překonává sama sebe, všechny hranice, které jsem zažil," uvedl poslanec opoziční ODS Jan Bauer. Podle něj by se nejdřív měla shodnout koalice, jak chce vlastně postupovat a který zákon prosazovat. Také podle komunistky Hany Aulické Jírovcové by se měly rozhodnout vládní strany. "Ta e-neschopenka není připravena ke spuštění 1.7., to je holý fakt," uvedla Aulická Jírovcová. S první etapou nesouhlasí také lidovci.

Spokojeni nejsou ale ani zákonodárci ANO. "Nebudeme si nalhávat, že dohoda byla, že bude fungovat e-neschopenka. Jsme z toho trochu rozčarováni. Bude to řešit poslanecký klub," řekla šéfka sociálního výboru Radka Maxová (ANO). Podle poslankyně Jany Pastuchové (ANO) byla dohoda o současném zrušení karence a spuštění e-neschopenek. "A my dáme 1. 7. paskvil. Je velký problém pro ČSSD posunout vše na 1. ledna s tím, že dáme vypracované to, co by mělo být?" řekla Pastuchová.

Maláčová odmítá, že by první etapa byla paskvil. Podle ní bude od pololetí vše technicky připraveno. Povinné používání dosavadního modelu lékaři odmítají. Už ohlásili "občanskou neposlušnost" a uvedli, že hlášení po pracovní neschopnosti elektronicky posílat nebudou. Zaměstnavatelé si zas stěžují na to, že údaje o nemocných zaměstnancích včas stejně nedostanou. Podle některých poslanců nejspíš půlroční první etapa v hlasování projde a zavede se, lékaři ale za nepoužívání nebudou nijak trestáni.