Maláčová: Po úpravě pardonu MF by se mohly medikům odpustit odvody

Praha - Pokud by se podařilo upravit "generální pardon" ministerstva financí k dani studentů, kteří museli v nouzovém stavu nastoupit do nemocnic či seniorských domovů, přidá se s prominutím odvodů i ministerstvo práce. Jinak bez změny zákonů nemůže sociální pojistné odpustit. Na tiskové konferenci to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Odpuštění by měla projednat vláda.

Pro studenty se několikrát kvůli koronaviru vyhlásila pracovní povinnost. Museli pak jít pomáhat do nemocnic či sociálních zařízení. Za tuto práci dostali odměnu, která představovala náhradu za vniklou újmu a původně se z ní daň a odvody neplatily. Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz povinnost daň a sociální a zdravotní pojištění hradit stanovil nový výklad ministerstva práce. Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček dnes řekl, že resorty zdravotnictví a práce začaly odvody uplatňovat podle pokynů Generálního finančního ředitelství. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) vyhlásila teď pro studenty svůj "generální pardon" k dani.

"Od včerejška (neděle) komunikujeme s ministerstvem financí, aby pardon nastavili tak, abychom se s odvody mohli připojit k ministerstvu financí. Je to velmi technicky složitá věc. Sami o sobě bez změny zákona odvody odpustit nemůžeme. Pokud se podaří najít takové řešení, tak se přidáme k ministerstvu financí," uvedla Maláčová.

Podle Hamáčka je nutné daň i odvody vyřešit komplexně. "Bylo by dobré, aby ministerstvo financí, které s tím přišlo, spolupracovalo na finálním řešení. Aby se neutrhlo z toho vláčku a neřešilo věci po svém, protože pak to zkomplikuje situaci ministerstvům práce a zdravotnictví, které jen následovaly pokynů Generálního finančního ředitelství," řekl Hamáček.

Vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) v neděli v České televizi připustil, že vládě povinnost ohledně daní studentů unikla. Ministerstvo financí pak uvedlo, že prominutím daně reaguje "na nesprávný postup některých krajů, které tyto peněžní náhrady administrativně zpracovávají." Příjmy za práci podle Schillerové vždy podléhají dani z příjmu, zároveň ale platí, že studenti by díky slevě na poplatníka a slevě na studenta fakticky žádnou daň nezaplatili. Vyhlásila ale i tak prominutí daně.

Specialista na daňově právo brněnské Masarykovy univerzity Michal Radvan uvedl, že pracovní povinnost v době koronavirové pandemie byla citelným zásahem do základních práv studentů, za omezení jim náležela peněžní náhrada. Takový příjem je podle něj osvobozený od daně. Nemá být hrazeno ani sociální a zdravotní pojištění, uvedl.