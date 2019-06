Maláčová: Okamžité přerušení dotací by bylo v rozporu se zákonem

Praha - Poslanci vládní ČSSD v úterý nepodpořili výzvu opozičních stran, aby kabinet zajistil okamžité přerušení vyplácení nenárokových dotací z programů Evropské unie firmám holdingu Agrofert, protože by to bylo v rozporu se zákonem. Na dotaz ČTK to řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Výzvu se snažili prosadit poslanci ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN.

Sněmovna o návrhu auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) debatovala v úterý odpoledne. "My nemůžeme pozastavit dotace, to by kolidovalo s celou řadou zákonů, pokud nemáme finální verzi auditu. Jednoduchý, prozaický důvod," uvedla dnes Maláčová. Návrh nepodpořili poslanci ANO, SPD, ČSSD, KSČM a někteří nezařazení.

Kromě výzvy ohledně přerušení dotací dolní komora odmítla i další návrhy pětice opozičních stran. Například výzvu vládě, aby zajistila zpracování odpovědi Evropské komisi objektivním, nestranným a transparentním způsobem, a aby odpověď před odesláním projednal sněmovní výbor pro evropské záležitosti. To po projednání bodu kritizoval předseda Pirátů Ivan Bartoš. "Poslanecká sněmovna nepodpořením bodu řekla, že jí na tom, jak to bude probíhat, nezáleží," řekl novinářům.

Poslanci naopak v úterý vyzvali na základě požadavku hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ministerstva financí a místního rozvoje, aby důsledně hájila české zájmy. V případě finanční škody žádají o vyvození odpovědnosti vůči viníkům.

Uspělo také hnutí ANO s návrhem, kterým Sněmovna vyzvala vládu k tomu, aby jí do konce srpna předložila zprávu o všech vracených unijních dotacích od vstupu Česka do EU a informaci o tom, jaké kroky učinily české orgány vůči osobám, které tyto korekce zavinily.

Návrh auditní zprávy, který před víkendem zveřejnila média, uvádí, že Babiš má na Agrofert dál vliv a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu asi kolem 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.