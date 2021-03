Maláčová navrhuje buď nemocenskou 100 %, nebo na den až 500 Kč

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhuje kvůli šíření koronaviru dočasné zvýšení nemocenské ze 60 na 100 procent výdělku, nebo příspěvek až 500 korun za den v karanténě. Návrh projedná dnes odpoledne vláda. Ministryně to řekla na tiskové konferenci ČSSD. Opatření má bránit propadu příjmu nakažených či lidí v karanténě. V prvních dvou týdnech náhradu mzdy v nemoci či v karanténě platí zaměstnavatelé. Výdaje by si odečetli ze sociálních odvodů.

Vláda souhlasila před nedávnem s příspěvkem pro lidi v karanténě, a to 370 korun za den nejvýš po deset dnů. Zákon podpořila Sněmovna, přidala ale takzvané přílepky. Senát tyto dodatečné změny škrtl a prodloužil poskytování podpory z deseti na 14 dnů. Dolní komora ale v pátek normu neschválila.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by se teď návrh měnit neměl a jen by se měla převzít senátní verze. Podle Maláčové se epidemická situace v Česku za pár týdnů zhoršila, proto je nutné upravit i návrh. Příspěvek by se buď mohl zvednout až na 500 korun na den, nebo by se mohla vyplácet stoprocentní nemocenská. "Pro lidi to vyjde stejně, rozdíl je v administraci. Kloním se ke stoprocentní nemocenské po dobu příštích dvou měsíců, tedy po dobu nezbytně nutnou, je to mnohem jednodušší administrativně," uvedla ministryně. Podle ní by bonus, nebo vyšší dávka byly zpětně od března.

Příspěvek 500 korun za den po dva týdny by dostávali jen lidé v karanténě, kterou by nařídil lékař či hygienici. Vyšší nemocenskou by měli všichni lidé s jakoukoliv chorobou i pracovníci v karanténě. "Stoprocentní nemocenská je drahá, ale celkové náklady za dva měsíce - které zaměstnavatelům proplatí stát - jsou levnější než den lockdownu," míní ministryně. Neupřesnila, kolik by mohlo navýšení nemocenské či příspěvek stát.

Pokud návrh zákona dnes schválí vláda, Sněmovna by ho mohla odhlasovat v úterý a Senát ve středu. "Máme to se Senátem předjednáno," dodala Maláčová.

O návrhu dnes jednala i se zástupci odborů a zaměstnavatelů. Odborová konfederace podporuje od počátku navýšení nemocenské. Podnikatelé se dřív klonili k příspěvku.

Páteční neschválení původního zákona s bonusem ve Sněmovně vyvolalo na twitteru o víkendu slovní přestřelku mezi Maláčovou a Schillerovou. Ta uvedla, že příspěvek se musí schválit a že ministryni práce nabízí pomocnou ruku. Maláčová jí vzkázala, že bude stačit, když nebude prosazení navýšené částky blokovat. Schillerová jí zas odpověděla, že se vše na sílu protlačit nedá, je nutné hledat kompromis a bez přílepků by norma hladce prošla.

Maláčová chce ve vládě debatovat i o zvýšení krizového ošetřovného. Většina rodičů, kteří zůstali po uzavření škol s potomky do deseti let doma, pobírá 70 procent výdělku. Ministryně práce uvedla, že by se měla zmírnit i pravidla pro přidělování mimořádné okamžité pomoci. Lidé by od státu mohli za určitých podmínek získat na ochranu před nákazou až 500 korun měsíčně na člena domácnosti. Ti, kteří pobírají dávky, by také nemuseli pro další čtvrtletí dokládat příjem.