Maláčová navrhne zvýšení důchodů až o 300 Kč nad zákonnou valorizaci

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhne zvýšení důchodů o 200 až 300 korun nad zákonnou valorizaci. Řekla to dnes v pořadu Partie na televizi Prima. Zvýšení minimální mzdy podle ní není nyní na stole, bude se řešit v srpnu. Jakékoliv zvýšení důchodů nad zákonnou valorizaci je nerealistické a populistické, reagoval ekonom KPMG Mojmír Hampl.

Problémy státního rozpočtu jsou na příjmové straně, uvedla Maláčová. Pak je třeba se podívat na to, jak 'inteligentně' řešit výdaje, dodala.

Zákonná valorizace na příští rok by měla činit v průměru 450 korun měsíčně. Průměrný starobní důchod překročil letos hranici 15.000 korun. Na konci prvního čtvrtletí vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení v průměru starobní penzi 15.351 korun.

Vláda ANO a ČSSD při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15.000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 151 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni navíc prosadil kabinet mimořádný jednorázový příspěvek 5000 korun.