Maláčová navrhne prodloužení Antiviru i bonusu v izolaci do konce června

Lány (Kladensko) - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na pondělním jednání vlády navrhne pokračování programu Antivirus v nynější podobě do konce června. Bonus k nemocenské lidem v koronavirové karanténě či izolaci by se mohl vyplácet do poloviny nebo do konce roku, navrhne také. Maláčová to dnes řekla po jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana na zámku v Lánech. Obě opatření teď platí do konce dubna.

Z Antiviru stát vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení kvůli epidemii a koronavirová krize. Program má skončit na konci dubna. "V pondělí na vládu nesu návrh na prodloužení Antiviru ve stávající podobě," řekla Maláčová. "Navrhuji prodloužení do konce června, tak jak jsme to předjednali na tripartitě," dodala. Prodloužení programu do konce června žádali v pondělí na jednání tripartity zaměstnavatelé i odbory.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy od loňského 12. března, od vyhlášení prvního nouzového stavu firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun. Příspěvky do 12. dubna podle údajů ministerstva práce získalo 72.085 firem na víc než milion zaměstnanců. Stát podnikům vyplatil 37,6 miliardy korun.

Prodloužení vyplácení bonusu k nemocenské pro lidi v karanténě nebo izolaci doporučila mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES), připomněla Maláčová. "Nesu to (na vládu) ve dvou variantách," řekla. Později upřesnila, že jde o pokračování takzvané izolačky do konce června nebo do konce roku. Izolačka podle ní pomohla zvýšit počet lidí, kteří se při nákaze izolovali, o desetinu, a pomohla tak dostat epidemii v ČR pod kontrolu. Náklady na opatření klesají zároveň s tím, jak ubývá nakažených, doplnila Maláčová.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. V izolaci jsou ti, u nichž se nákaza potvrdila. Na bonus mají nárok lidé, kteří šli do karantény a izolace po 1. březnu. Dostávají náhradu 60 procent redukovaného příjmu. K ní mají v prvních dvou týdnech ještě příspěvek až 370 korun na den. Celkem nesmějí ale pobírat víc než 90 procent svého průměrného výdělku. Peníze v prvních 14 dnech posílá zaměstnavatel. Výdaje na příspěvek si pak odečte ze sociálních odvodů.