Maláčová: Nákaza covidem se vyskytla v 11 sociálních zařízeních

Praha - Nákaza covidem-19 se podle údajů z dnešního rána vyskytla v 11 zařízeních sociálních služeb. Onemocnělo 99 klientů a 60 zaměstnanců, řekla poslancům ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Zopakovala požadavek na ministerstvo zdravotnictví o zavedení plošného testování pracovníků v sociálních službách.

"Monitorujeme situaci v sociálních službách. Všichni mají jasné pokyny, jak mají postupovat," uvedla Maláčová. Míní, že zařízení sociálních služeb by si měla vytvořit měsíční zásobu ochranných pomůcek. Některá to podle ní již učinila. Mělo by se podle Maláčové také debatovat o zajištění krizových lůžek v nemocnicích, pokud by onemocněl vyšší počet klientů.

Ministerstvo zdravotnictví nařídilo testovat pracovníky sociálních služeb, kteří byli v užším kontaktu s nakaženými. Pro personál domovů pro seniory a další zařízení tak platí stejná pravidla jako pro zdravotníky.