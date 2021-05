Maláčová je pro vypnutí Antiviru, při rozvolnění neplánuje jeho prodlužování

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) je pro ukončení programu Antivirus, z něhož stát vyplácí příspěvky na mzdy. Při dalším rozvolňování a příznivém epidemickém vývoji v Česku by už kabinetu nechtěla navrhovat další prodlužování. Ministryně to řekla ČTK. O prodloužení rozhodovala vláda naposledy před necelým měsícem. Program protáhla do konce května, kdy by měl skončit. Odbory a zaměstnavatelé požadovali vyplácení podpor firmám do konce června. Podle Maláčové by kabinet mohl o Antiviru případně jednat zhruba za dva týdny.

"Já budu pro vypnutí programu Antivirus. Teď, v momentě rozvolňování už bych ho vypínala. Jakmile se obnoví provoz, už ho nepotřebujeme. Uvolnil by se pohyb na trhu práce. Nechala bych to dál už na vývoji," řekla ministryně. Podle ní bude záležet na vývoji epidemické situace, podle té by případně vláda rozhodovala.

Z Antiviru stát poskytuje příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení proti covidu a koronavirová krize. Podpora pokrývá období od loňského 12. března od vyhlášení prvního nouzového stavu do konce letošního května. Podle údajů ministerstva práce od počátku do 10. května peníze získalo přes 73.600 firem. Dostaly 42,8 miliardy korun pro víc než milion pracovníků. Nezaměstnanost je v ČR nízká, v dubnu dosahovala 4,1 procenta.

Z Antiviru teď stát posílá tři druhy příspěvků. Příspěvkem A+ proplácí firmám celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech. Příspěvkem A poskytuje 80 procent vyplacené náhrady mzdy lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvek B dorovnává při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin 60 procent náhrady mzdy do 29.000 korun.

V letošním prvním čtvrtletí úřady práce zaměstnavatelům na výdělky a náhrady poslaly kolem 13,5 miliardy korun. Do mezd v uzavřených provozech putovaly měsíčně přes tři miliardy korun, téměř miliarda a půl směřovala do náhrad pro lidi v karanténě a do podniků s výpadkem práce. Podporu pobíralo v jednotlivých měsících 37.200 až 38.500 firem. Celý příjem či jeho část stát v jednotlivých měsících zajistil 284.000 až 290.500 zaměstnanců.

Na Antivirus měl navázat nový kurzarbeit. Jeho pravidla schválila Sněmovna minulý týden. Ministryně poté novinářům řekla, že nepředpokládá, že by se kurzarbeit v nynější covidové epidemii spustil. Uvedla, že by pro řešení koronavirové krize dál chtěla využívat Antivirus. Novelu s kurzarbeitem projedná Senát. Po schválení v Parlamentu ji dostane k podpisu prezident. Norma by měla platit od července. Podporu z dočasného programu Antivirus je možné podle pravidel EU poskytovat do konce roku.

Po zavedení kurzarbeitu volali odboráři, zaměstnavatelé i ekonomové. Uskupení expertů KoroNERV-20 už před rokem navrhovalo Antivirus ukončit. Podle něj bránil modernizaci ekonomiky a udržoval dál místa, která by bez podpory už neexistovala. Na nedostatek pracovních sil si stěžují někteří podnikatelé. Podle nich je trh práce v Česku nyní zakonzervovaný.