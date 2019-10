Maláčová: Daňová sleva na manželku by měla být jen pro pečující

Praha - Daňová sleva na nepracující manželku či manžela by měla být jen na ty, kteří pečují o děti, starší příbuzné či postižené. Úpravu navrhuje ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Řekla to dnes novinářům. Podle šéfky resortu práce by stát díky změně získal dvě miliardy korun ročně, z nichž by se část dala využít na zálohované výživné.

"Nechci slevu na nepracující manželku či manžela zrušit obecně, měla by zůstat pro lidi na rodičovské, pro osoby, které pečují o seniora nebo zdravotně postiženého. Těch, kdo nemohou pracovat, protože pečují, by se tedy změna netýkala," uvedla ministryně.

Slevu na dani je možné mít na manžela či manželku, kteří nemají vlastní příjem vyšší než 68.000 korun ročně. Uplatňuje se za celý rok. Celkem za rok 2018 činí 24.840 korun.

Podle Maláčové by při navrhované změně pravidel nemělo na toto zvýhodnění nárok 76.000 lidí. "Pravděpodobně nepracují, protože si to mohou dovolit. Myslím si, že bychom je neměli dotovat těmi 25.000 korunami ročně na daňových slevách," uvedla Maláčová. Podle ní by tak rozpočet ročně získal dvě miliardy korun. Část z částky by se podle ministryně dala využít na zálohované výživné. Podle resortu by alimenty za neplatiče a neplatičky vyšly stát asi na 800 milionů korun ročně.

Sociální demokraté tlačí na změny daní. Vedle progresivního zdanění prosazují bankovní daň. S koaličním partnerem, hnutím ANO se na jejím zavedení ale neshodli. Vzniknout má Národní rozvojový fond, do něhož by banky vložili sedm miliard korun. Má sloužit k financování investičních projektů. Zástupci vlády a čtyř největších komerčních bank o tom v září podepsali memorandum.

Maláčová míní, že pokud koalice na bankovní dani dál shodu nenajde, měla by sociální demokracie návrh na její zavedení předložit sama. "Jsem zastánkyní bankovní daně. Potřebujeme mít udržitelný systém daní. Národní rozvojový fond není řešení toho, že se velké nadnárodní korporace nepodílejí solidárním způsobem na udržitelnosti veřejných financí v ČR," řekla ministryně.