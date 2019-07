Maláčová: ČR by peníze na byty pro seniory měla získat z EU

Tábor - Česká republika by se měla snažit získat z Evropské unie (EU) peníze na stavbu bytů pro seniory i na další projekty spjaté se stárnutím populace. ČTK to dnes v Táboře řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Podpořila i stavbu táborského centra pro seniory za 240 milionů korun, které chce město začít stavět na podzim, řekl ČTK táborský starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

"Na zasedání vlády jsem několikrát říkala, že Česká republika by si měla vyjednat peníze na problematiku stárnutí z EU včetně bytové výstavby pro seniory. Jinak si nedokážu představit, že by to bylo ufinancovatelné. Ostatní členské státy to umí, mají to, měly to i v minulosti a pevně doufám, že se nám to pro příští roky podaří," řekla ministryně.

Táborské centrum pro seniory by mohlo zahájit provoz na jaře roku 2022. Bude stát poblíž nemocnice, bude mít kapacitu 70 lůžek. Navazuje na G-centrum, které ve městě poskytuje sociální služby a domov důchodců. V nově postaveném objektu budou i lůžka pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. G-centrum nabízí domov pro seniory s 39 jednolůžkovými a 52 dvoulůžkovými pokoji, pečovatelskou službu i azylový dům pro ženy a matky.

Multifunkční centra, jako je budoucí táborské, Maláčová podporuje. "Jak objíždím regiony, vidím, že i přes masivní snahu o rozšiřování kapacit domů pro seniory, (kapacita) nestačí. Když jsem byla v zařízení v Bechyni, tam mají pětinásobně vyšší poptávku než mají kapacitu a trojnásobně vyšší tu urgentní. Čísla o stárnutí populace nám ukazují, že vývoj bude ještě více dramatický. Potřeba bude narůstat a nevím, jak tu výzvu jako společnost jinak zvládneme bez toho, aniž bychom nainvestovali miliardy, možná desítky miliard korun do stárnutí společnosti," řekla Maláčová.

Město Tábor počítá s tím, že by 60 milionů korun na projekt mohlo získat z dotace. Zbytek by platilo samo. "Za nás projekt dává smysl. Čekáme na vypsání dotačního titulu, který vypisuje MPSV," řekl ČTK Pavlík. S ministerskými referenty, kteří mají věc na starost, už radnice jednala.