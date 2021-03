Maláčová chce ve vládě jednat o zvýšení ošetřovného na 80 %

Praha - Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) navrhne dnes ve vládě zvýšení krizového ošetřovného ze 70 na 80 procent redukovaného příjmu kvůli uzavřeným školám. Vyšší částka by se vyplácela od 1. března. Ministryně věří, že se v kabinetu najde shoda. Maláčová to dnes řekla na tiskové konferenci ČSSD. Dodala, že pro zvýšení ošetřovného jsou ve Sněmovně všechny poslanecké kluby kromě vládního hnutí ANO.

"Musíme si představit, že lidé jsou půl roku doma proti vlastní vůli kvůli zavřeným školám na výplatě o třetinu nižší. To se dá vydržet několik týdnů, ne půl roku," uvedla Maláčová. Dodala, že premiéra Andreje Babiše (ANO) požádala v neděli o to, aby se návrh projednal dnes. Pokud by se vláda dohodla, mohla by Sněmovna podle ministryně hlasovat o záměru příští týden.

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění při nařízeném uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může pobírat 70 procent redukovaného výdělku. Ministerstvo práce ve své novele navrhuje vyplácet tolik, kolik dostávali lidé loni v první vlně epidemie od dubna do konce minulého školního roku, tedy 80 procent redukovaného výdělku. Před rokem bylo ošetřovné ale na školáky do 13 let. Zvýšení věkové hranice norma neobsahuje.

Maláčová původně navrhovala navýšení na 100 procent redukovaného příjmu. Návrh její úřad upravil poté, co Sněmovna před pár týdny nepodpořila dočasné zavedení stoprocentní nemocenské pro lidi v karanténě. Ve vládě ministryně nenašla podporu ani pro upravenou verzi ošetřovného. Před deseti dny pak na twitteru oznámila, že úpravu navrhnou přímo ve Sněmovně poslanci ČSSD a ANO. Paragrafy se tak měly dostat jako přílepek do jedné ze sociálních norem. Podle ministryně se ale při diskusi ve Sněmovně "nedospělo k výsledku na koaličním půdorysu".

Školy kromě mateřských a speciálních se kvůli šíření covidu uzavřely loni 14. října. Žáci prvních a druhých tříd se pak vrátili do lavic 18. listopadu. Od 1. března jsou ale zavřené všechny školy včetně mateřských.

Ministerstvo odhaduje, že ošetřovné kvůli zavření škol může pobírat až 180.000 lidí. Nyní to týdně stojí asi 610 milionů korun. Při navýšení ze 70 na 80 procent redukovaného příjmu by to bylo za týden asi 700 milionů. Od začátku března do konce školního roku zbývá 17 týdnů. Pokud by všechny školy zůstaly po celou dobu zavřené, navýšené ošetřovné by si vyžádalo 1,53 miliardy navíc.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se proti stoprocentnímu ošetřovnému stavěla. Uvedla mimo jiné, že má obavy z výpadku pracovníků ve zdravotnictví či sociálních službách, kteří by zůstali se školáky doma. Proti byli i komunisté. Podle Maláčové Schillerová argumentuje tím, že je konzistentní a názor nezmění.

Kdyby kabinet shodu na navýšení nenašel, zváží sociální demokraté znovu případný poslanecký návrh. "Vyšší ošetřovné chtějí všechny poslanecké kluby kromě ANO," podotkla Maláčová. Aby změna začala platit, musí ji schválit Parlament a podepsat prezident.