Maláčová chce širší testování v domovech seniorů

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce kvůli narůstajícímu počtu nemocných v domovech pro seniory rázně testovat na nákazu novým koronavirem v těchto zařízeních. O situaci bude ve středu znovu jednat prostřednictvím videokonference s hejtmany. Je podle ní třeba najít řešení pro případ, že se o nemocné v domovech nebude mít kdo starat. Uvedla to po jednání vlády. Spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) se vyslovila pro transparentní evidenci přijatých a spotřebovaných ochranných pomůcek. Stát do nich dosud investoval deset miliard korun.

V případě situace v litoměřickém domově pro seniory, kde je ode dneška potvrzeno 52 pozitivních klientů testovaných na přítomnost COVID-19 ze 72, zatím podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) nebylo rozhodnuto, jak o ně bude v nejbližších dnech postaráno.

"Platí, že pokud je možné, aby tam lidi zůstali, tak to je lepší varianta. Případně je možné použít náhradní kapacity," uvedl Vojtěch. Zmínil tak pondělní dohodu vlády s hejtmany, že pro nemocné klienty domovů v případě nutnosti zajistí potřebné zařízení kraje. Ministr zdůraznil, že v každém případě musí být o seniory postaráno.

O možnostech krajů nalézt dodatečné kapacity pro nemocné budou podle Maláčové jednat ve středu zástupci vlády s hejtmany. Stát se s kraji bude muset podle ní domluvit, kdo se o nemocné postará, když budou v karanténě či nemocní i zaměstnanci domovů. Uvedla, že aktivizováni byli studenti sociálních oborů, ale zřejmě to nebude dostatečné. Na Vysočině už v domově důchodců pomáhají hasiči, podle dřívějších slov ministra vnitra a šéfa krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) ani oni ale nebudou stačit. Hamáček proto chce o pomoci jednat s vojáky, nešlo by podle něj ale o zdravotnickou sílu, ale výpomoc.

Vojtěch na tiskové konferenci po dotazu na odpovědnost státu za zajištění ochranných pomůcek v domovech seniorů podotknul, že ze zákona padá povinnost provádět protiepidemiologická opatření na provozovatele domovů. "Není férové svalovat to na nás, snažíme se řešit to cíleně na místě," uvedl s tím, že situace se vyvíjí, vláda přijímá režimová opatření a on věří tomu, že počet domovů s infikovanými klienty nebude razantně narůstat.

Podle Maláčové je třeba nastavit transparentní systém evidence rozdělování ochranných pomůcek na úrovni státu i krajů, ale také jednotlivých institucí. "Přála bych si, aby všechny instituce zveřejňovaly, kolik dostaly a komu kolik daly," uvedla. Schillerová dodala, že stát dosud do ochranných pomůcek investoval víc než deset miliard a "musí už to být cítit".

Asociace poskytovatelů i zdravotnické odbory už začátkem března žádaly pro pracovníky sociálních služeb o ochranné pomůcky. Upozorňovaly na to, že nákaza novým koronavirem nejvíc ohrožuje seniory a případná nemoc COVID-19 u nich má nejzávažnější průběh. Ministerstvo zdravotnictví uvádělo, že nejdřív je potřeba zásobit zdravotníky. Kraje si pak také stěžovaly na to, že dostaly k rozdělení výrazně méně ochranných prostředků, než očekávaly.

Někteří členové vlády minulý pátek oznámili, že do sociálních služeb míří 200.000 respirátorů. O víkendu uvedli, že se rozváží půl milionu pomůcek. Podle šéfa asociace poskytovatelů Jiřího Horeckého sociální služby dostaly ale jen malou část.