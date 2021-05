Maláčová chce debatu o vyšší než zákonné valorizaci důchodů

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chce v příštích týdnech debatovat o tom, jak navýšit důchody nad rámec standardní valorizace. Částku, kterou by navrhla, nechtěla v Otázkách Václava Moravce České televize sdělit, obecně mluvila o několika stokorunách měsíčně.

Zákonná valorizace na příští rok by měla činit v průměru 450 korun měsíčně, což je polovina částky, na níž jsou senioři zvyklí, uvedla Maláčová. Připouští sice i možnost jednorázové částky, jako tomu bylo minulý rok, dlouhodobě výhodnější by ale pro důchodce bylo zvýšení standardní valorizace, poznamenala.

Proti se postavila v debatě předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, která záměr označila za bezbřehý populismus. "Jsme zadluženi až po uši a v tomto ekonomickém rámci chce vláda navrhovat ještě další nezodpovědný dáreček, který zaplatí příští generace," prohlásila.

Piráti by podle místopředsedkyně strany Olgy Richterové diskutovali o postoji k vládnímu záměru na poslaneckém klubu. Upozornila na to, že koronavirová krize dopadla ohledně příjmů hlavně na samoživitelky a samoživitele.

Průměrný starobní důchod překročil letos hranici 15.000 korun. Na konci prvního čtvrtletí vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení v průměru starobní penzi 15.351 korun.

Vláda ANO a ČSSD při svém nástupu slíbila, že průměrný důchod do letošních podzimních sněmovních voleb dosáhne 15.000 korun. Prosadila v minulých letech dvakrát vyšší přidání, než nařizoval zákon. Pro loňský rok to bylo o 151 korun a pro předloňský o 300 korun. Podle zákona by se přidávalo v minulém roce průměrně o 749 korun a v předminulém o 600 korun měsíčně. Loni navíc prosadil kabinet mimořádný příspěvek 5000 korun.