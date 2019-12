Maláčová chce, aby poslanci podpořili širší verzi rodičovské

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) bude apelovat na poslance sociální demokracie i premiéra Andreje Babiše (ANO), aby ve Sněmovně podpořili senátní verzi růstu rodičovského příspěvku. Maláčová to řekla novinářům před dnešním jednáním vlády. Místopředseda hnutí ANO a předseda Sněmovny Radek Vondráček v neděli řekl, že nepředpokládá, že by koaliční poslanci hlasovali pro senátní návrh. Pokud by tak ČSSD učinila, nebylo by to podle něj v souladu s koaliční smlouvou.

Sněmovna dříve schválila vládní verzi, podle níž by přidáno z 220.000 korun na 300.000 dostali rodiče novorozenců a ti, kteří budou dávku zrovna pobírat. Senát však minulý týden novelu vrátil s tím, že by se navýšení mělo týkat i rodičů s dětmi do čtyř let, kteří příspěvek v dosavadní výši už vyčerpali.

"Dochází k obratu na straně sociální demokracie. Za ten rok se úplně všichni postavili na moji stranu, to znamená celá opozice v Poslanecké sněmovně, celý Senát. Zároveň mám informace od ministerstva financí, že státní rozpočet letos dopadne, co se týká hospodaření, o 30 miliard lépe, než bylo plánováno. To jsou dva dobré důvody pro to, abychom zítra schválili v Poslanecké sněmovně moji původní variantu," řekla Maláčová. O věci bude v úterý diskutovat poslanecký klub ČSSD.

Vondráček v neděli v České televizi řekl, že debatu koalice uzavřela a jejím výsledkem je kompromisní návrh. Nepředpokládá, že by vládní poslanci hlasovali pro senátní verzi. "Je to vládní návrh, věc, na které jsme se dohodli. Zřejmě by takové hlasování nebylo v souladu s koaliční smlouvou," dodal šéf Sněmovny. Místopředseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) v ČT poznamenal, že pokud Sněmovna neschválí senátní verzi, budou se podle něj někteří rodiče obracet na Ústavní soud.

Zvýšení rodičovské podle sněmovní verze by mělo příští rok vyjít na 8,6 miliardy. Sněmovna v listopadu rozšiřování okruhu rodin s nárokem na příspěvek odmítla. Pokud by senátní variantu akceptovala, na navýšení by podle senátorky Renaty Chmelové z klubu KDU-ČSL dosáhla pětina rodin s dětmi do čtyř let, tedy zhruba 70.000. Stát by to stálo navíc dalších až 2,6 miliardy korun.

Senát podpořil své doplnění téměř jednomyslně, pro byli i zástupci ANO a ČSSD. Počítá s tím, že rodiče dětí mladších čtyř let, kteří dosavadní příspěvek vyčerpali, by mohli příští rok požádat o doplacení navýšeného příspěvku, tedy 80.000 korun. Obdobný návrh ale při předchozím sněmovním projednávání neuspěl.