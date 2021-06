Maláčová: ANO trvá na zmrazení platů ústavních činitelů poslaneckým návrhem

Praha - Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) na jednání vlády neuspěla s iniciativou, že připraví vlastní návrh na zmrazení platů ústavních činitelů pro příští rok. Novinářům po jednání kabinetu řekla, že hnutí ANO preferuje, aby záležitost zajistil poslanecký návrh premiéra Andreje Babiše (ANO). Maláčová na rozdíl od Babiše nechce změnu výpočtu platové základny, od níž se platy jednotlivých činitelů odvíjejí.

Základní měsíční plat poslance a senátora má podle návrhu zůstat i v příštím roce na úrovni 90.800 korun, kde byl i loni. Základní plat prezidenta by i nadále činil 302.700 korun hrubého a premiéra 243.800 korun. Loni si platy ústavních činitelů vyžádaly 5,8 miliardy korun. Pro letošní rok na ně návrh rozpočtu počítal s částkou o 83 milionů korun nižší.

Průměrná mzda podle Maláčové v posledních měsících rostla zejména kvůli odměnám vyplaceným zdravotníkům a pracovníkům sociálních služeb, ale také tím, že o práci přišli nízkopříjmoví občané. "Řadovým poslancům by příští rok k 1. lednu stoupl plat o více než 6000 korun. To je neúnosné v době, kdy spousta lidí o práci přišla a ekonomika potřebuje restart," uvedla ministryně.

Takzvaná platová základna, od níž se odvíjejí platy jednotlivých činitelů, se podle platného zákona vypočítá jako násobek průměrné hrubé mzdy na přepočtené osoby v celém hospodářství. Dříve se odvíjela pouze od průměrných mezd v nepodnikatelské sféře.

Babiš navrhuje změnu výpočtu tak, aby se platová základna na daný rok násobila indexem růstu mezd podle vývoje v předminulém roce proti tomu, na který se základna počítá. Pokud by mzdy v ekonomice klesly, zůstala by platová základna na stejné úrovni, ale v dalším roce by se o ně růst platů očistil. Babiš návrh zákona předložil jako poslanec ve Sněmovně.

ČSSD nesouhlasí s tím, aby se výpočet měnil. "Pan premiér přišel s novým způsobem indexace. Je to věc netransparentní, velmi složitá na výpočet," konstatovala Maláčová. Sociální demokracie by považovala za systémovější cestu vládního návrhu zákona. Hnutí ANO však podle ministryně trvá na poslanecké novele, proto se bude ministerstvo práce snažit, aby se neměnil způsob výpočtu. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) řekla, že Babišův návrh zpracovalo její ministerstvo. "Je morální a správné, že byl podán," uvedla.

Parlament loni schválil změnu zákona o platech představitelů státní moci, která od příštího roku navazuje růst platů ústavních činitelů na růst průměrné hrubé mzdy za celé hospodářství. Maláčová připomněla, že ČSSD loni prosazovala i snížení platů ústavních činitelů.