Praha - O minimální mzdě a růstu platů ve veřejném sektoru budou dnes spolu jednat ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a předák Asociace samostatných odborů (ASO) Jaromír Dufek. Diskutovat by měli i o chystané novele zákoníku práce. ASO je druhá největší centrála v zemi po Českomoravské konfederaci odborových svazů (ČMKOS). Sdružuje 13 svazů. Mezi ně patří třeba vlivný Lékařský odborový klub či odbory pracovníků finanční správy.

Odborové centrály v Česku jednotně nepostupují. Na přidávání ve veřejném sektoru a na růst minimální mzdy mají jiný názor. Zatímco větší ČMKOS požaduje navýšení tarifů o deset procent všem pracovníkům veřejných služeb a růst minimální mzdy od ledna o 1500 korun na 13.700 korun, menší ASO je proti plošnému přidávání a minimální mzdu by zvedla o 1000 korun na 13.200 korun.

Maláčová navrhuje navýšení nejnižšího výdělku o 1500 korun a podporuje i požadavek ČMKOS na růst platů. Už dřív řekla, že se bude spolu s dalšími ministry ČSSD ve vládě snažit o to, aby se výsledné přidávání co nejvíc přiblížilo deseti procentům. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) by se minimální mzda měla upravit nejvýš o 1000 korun, do platů by mělo příští rok putovat o šest procent peněz víc a plošně by se tarify zvedat neměly. Asociace s tím zásadní problém nemá, vyjednávat chce hlavně o rozdělení sumy.