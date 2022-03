Malá pumpa na Šumavě drží nižší ceny paliv, na D5 už je cena i nad 50 Kč/l

Srní (Klatovsko) - Nebývalý nápor motoristů zažívá v posledních dnech čerpací stanice v šumavském Srní na Klatovsku, která má zřejmě jednu z nejnižších cen paliv v Plzeňském kraji. Naftu i Natural 95 dnes odpoledne nabízela za 44,50 Kč/l, ráno to bylo o tři koruny méně a do nedělního večera 39,90 Kč. Cena je nižší než u plzeňské sítě Tank Ono, která dlouhodobě drží relativně nízké ceny. Cena nafty na dálnici D5 už se blíží 50 korunám za litr, u Stříbra tuto mez překročila, zjistila ČTK.

Prémiové palivo Diesel Verva stálo dnes podle zjištění ČTK u čerpací stanice firmy Benzina za Stříbrem ve směru z Plzně na Rozvadov 51,70 koruny za litr. Litr klasického Dieselu Efecta tam stál 48,70 Kč/l. Už v neděli stál Diesel Verva na Benzině ve Velké Dobré u Kladna 50,50 Kč/l. Druhou nejvyšší cenu nafty na D5 měla čerpací stanice Eurowag u hraničního přechodu Rozvadov, kde stál odpoledne litr dieselu 49,90 Kč a stály tam převážně kamiony. Největší fronta nákladních vozidel byla ale dnes stejně jako v minulých dnech na Tank Onu v Nýřanech na Plzeňsku u D5, kde stála ještě dopoledne nafta 43,90 Kč a natural 42,90 Kč/l a kamiony tam bránily průjezdu řidičům směřujícím z Nýřan do Heřmanovy Hutě. Tank Ono dnes odpoledne zvedlo ceny dieselu na 45,90 Kč/l.

Šumavská pumpa v Srní, kterou vlastní jako jedinou čerpací stanici plzeňská firma z oboru autodopravy, měla do dnešního poledne naftu i benzin za 41,50 koruny, poté zdražila na 44,50 Kč/l.

"Jezdí o sto procent víc lidí. Myslím, že jsme nejlevnější v okolí. Nakoupili jsme ještě levněji a měli jsme na tom už před zdražením pěknou marži," uvedl vedoucí Vlastimil Petráš. Zdražením se firma chtěla přiblížit okolním čerpací stanicím. Podle Petráše ceny porostou. "Dnes mi přišly ranní nákupní ceny od firmy Silmet, která je u nafty 43,01 koruny a s DPH je to 52 korun. Takže kdybych dnes objednal, tak mi to přivezou za 52 korun a s marží to bude 54 korun," uvedl.

Na hraničním přechodu Rozvadov, kam hodně jezdí pro paliva Němci, měla odpoledne firma MOL naftu za 47,50 Kč/l a cena benzinu na stojanu nebyla. Shell na opačné straně z Německa do Plzně prodával naftu i benzin shodně za 47,90 Kč/l.

Podle portálu společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje, byl nedělní průměr cen v Plzeňském kraji u nafty nad 44 korunami za litr, zhruba stejně jako v celé ČR, u Naturalu 95 byl regionální průměr 42,90 Kč/l.