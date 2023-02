Mäki na mítinku v Toruni překonala letitý český rekord na jednu míli

Toruň (Polsko) - Běžkyně Kristiina Mäki na mítinku zlaté kategorie World Indoor Tour v Toruni překonala halový český rekord na jednu míli. Výkon Ivany Kubešové z roku 1992 vylepšila o tři a půl sekundy na 4:32,30. Napodobila svého partnera Filipa Sasínka, který se do tuzemských historických tabulek na této trati zapsal ve čtvrtek v Ostravě. O nejlepší české umístění v Toruni se postarala čtvrtkařka Lada Vondrová, která doběhla druhá.

Mäki po nedokončené patnáctistovce na ostravském Czech Indoor Gala tentokrát závodila na mírně delší trati. "Po lehčích problémech jsem s dnešním výkonem spokojená. Ještě to stále není ono, ale oproti mítinku v Ostravě jsem cítila sílu. Na to, že jsem to dostala a sotva chodím, jsem z rekordu naprosto nadšená," uvedla v tiskové zprávě finalistka olympijských her v Tokiu.

Skončila šestá s velkým odstupem za vítěznou Gudaf Tsegayovou z Etiopie, která zaběhla druhou nejrychlejší míli historie. Cílem proběhla v čase 4:16,16. Rychlejší byla jen její krajanka Genzebe Dibabaová před sedmi lety při světovém rekordu 4:13,31. Stejně jako Mäki byl šestý na patnáctistovce Sasínek (3:38,74).

Další čtvrtku pod 52 sekund zaběhla Vondrová. Opět ji porazila jen Lieke Klaverová. Časem 51,91 sekundy česká reprezentantka zaostala o 34 setin za čerstvým osobním rekordem z Czech Indoor Gala a s nizozemsku běžkyní tentokrát prohrála o 77 setin.

Na krátkých překážkách se neprosadil Petr Svoboda. Osmatřicetiletý sprinter běžel ve finále nejpomaleji v této sezoně a skončil pátý za 7,67 sekundy. Zvítězil Američan Daniel Roberts (7,46).

Nejlepší výkony této halové sezony předvedli britská půlkařka Keely Hodgkinsonová (1:57,87) a řecký dálkař Miltiadis Tentoglu (840 cm).

Halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour v Toruni: Muži - 400 m: 1. Bengtström (Švéd.) 46,15, 800 m: 1. Kramer (Švéd.) 1:46,37, 1500 m: 1. Habz (Fr.) 3:35,59, 2. Mills (Brit.) 3:35,92, 3. Gómez (Šp.) 3:36,33, ...6. Sasínek (ČR) 3:38,74, 60 m př.: 1. Roberts (USA) 7,46, ...5. Svoboda (ČR) 7,67, výška: 1. Kerr (N. Zél.) 227, tyč: 1. Obiena (Fil.) 587, dálka: 1. Tentoglu (Řec.) 840, 2. Montler (Švéd.) 817. Ženy - 60 m: 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,06, 400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,14, 2. Vondrová (ČR) 51,91, 800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:57,87, 2. Yarigová (Benin) 1:58,48, míle: 1. Tsegayová (Et.) 4:16,16, ...6. Mäki (ČR) 4:32,30 - český rekord, 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:46,92, 60 m př.: 1. Skrzyszowská (Pol.) 7,79.