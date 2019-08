Mäki na ME družstev vybojovala 3. místo na patnáctistovce

Bydhošť (Polsko) - Kristiina Mäki ve finiši vybojovala třetí místo v běhu na 1500 metrů na mistrovství Evropy atletických družstev. Přispěla tak českému týmu deseti body v boji o záchranu v superlize, který Češi svádějí především s Ukrajinou. S tou měly před začátkem dnešního programu shodnou bilanci na hraně udržení mezi atletickou elitou.

Tam vzhledem ke změně formátu zůstane jen sedm ze dvanácti týmů a Češi byli po sobotě právě sedmí se shodným bodovým ziskem jako osmá Ukrajina. O první nedělní české umístění na stupních vítězů se postarala Mäki, která si vylepšila sezonní maximum na 4:09,12 a nestačila jen na domácí favoritku Sofii Ennaouiovou (4:08,37) a Němku Caterinu Granzovou (4:08,52). Díky jejímu povedenému vystoupení český tým v Bydhošti vybojoval pošesté umístění na stupních vítězů.

V průběhu závodu byla Mäki spíše v hloubi pole. "Hrozně jsme se tam střídaly, tempo se furt měnilo. Byla jsem ráda, že stíhám změnu tempa," líčila Mäki v České televizi. Tři sta metrů před cílem ji zavřela Švýcarka a Češka si musela vyběhnout až do třetí dráhy. "Myslela jsem si, že to nemůžu dát, ale povedlo se to. Posledních 200 metrů si nepamatuju," řekla.

Ukrajina si hodně pomohla triumfem Julie Levčenkové (197) ve výšce. Sedmnáctiletá česká reprezentantka Bára Sajdoková, která zaskočila za zraněnou Michaelou Hrubou, se výkonem 180 cm dělila o devátou příčku.