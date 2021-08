Maketa tanku T-54 připomíná v Č. Budějovicích okupaci z roku 1968

Dřevěná replika sovětského tanku a několik příběhů připomíná od 19. srpna 2021 v Českých Budějovicích 30 let od odchodu posledního sovětského vojáka z Československa a 53 let od okupace v srpnu 1968. Maketa tanku T-54 v reálné velikosti a výstava budou na náměstí Přemysla Otakara II. do konce srpna.

Dřevěná replika sovětského tanku a několik příběhů připomíná od 19. srpna 2021 v Českých Budějovicích 30 let od odchodu posledního sovětského vojáka z Československa a 53 let od okupace v srpnu 1968. Maketa tanku T-54 v reálné velikosti a výstava budou na náměstí Přemysla Otakara II. do konce srpna. ČTK/Pancer Václav

České Budějovice - Dřevěná replika sovětského tanku a několik příběhů připomíná v Českých Budějovicích 30 let od odchodu posledního sovětského vojáka z Československa a 53 let od okupace v srpnu 1968. Maketa tanku T-54 v reálné velikosti a výstava budou na náměstí Přemysla Otakara II. do konce srpna, řekl ČTK Tomáš Trantina, ředitel jihočeské pobočky Paměť národa, jež akci připravila.

"Výstava má dvě části. Předpokládáme, že ta jedna zaujme všechny kolemjdoucí, a to je velká maketa sovětského tanku. Druhá část je panelová výstava, která uvozuje to, co se dělo od roku 1945 až do roku 1991. Zvolili jsme čtyři příběhy pamětníků napříč celou republikou, pokrývají celé tohle období. Je tam například příběh syna generála Heliodora Píky, příběh z Písku, z Rožnova pod Radhoštěm a pokrývají škálu působení sovětských vojsk na území Československa ve 20. století," řekl Trantina.

Třeba Richard Praus na jednom panelu vzpomíná, jak coby kluk zažil osvobození Písku americkou armádou 6. května 1945 i příchod sovětských vojáků o čtyři dny později. Písek ležel za demarkační čárou, tedy v sektoru, jejž osvobozovala Rudá armáda. "Její postup se ale zbrzdil na Brněnsku, takže Sověti dorazili do Písku až 10. května odpoledne. Před radnicí tehdy došlo k slavnostnímu přípitku důstojníků americké a sovětské armády a po upřesnění demarkační čáry Američané Písek vyklidili," vzpomínal Praus, jenž tehdy vodil domů přespávat vojáky obou armád.

Akce připomíná okupaci Československa, jež začala 21. srpna 1968, a letošní 30. výročí odchodu sovětských vojsk ze země. Stejně jako loni obsadila maketa tanku jeden roh náměstí.

Paměť národa přibližuje klíčové události z 20. století i ve školách. Sází na příběhy pamětníků, jež natočila. "Když mně bylo čtrnáct, patnáct, tak mě nezajímala data, ale četl jsem knížky, příběhy. A ve chvíli, kdy nějaký dějinný zvrat posadíte na bázi osobního svědectví pamětníka, dostává to pro děti úplně jiný emocionální náboj. Skrz příběh nabírají i historický poznatek, a to je princip, na kterém pracujeme ve školách," řekl Trantina.

Žákům nabízí organizace dvě formy. Jde o příběhy sousedů, kdy jdou děti ve skupince za blízkým pamětníkem, nebo zážitkové workshopy. Prvně zmíněný projekt se v koronavirové krizi na jihu Čech téměř zastavil, s výjimkou jedné skupiny z Písecka. Workshopy převedla organizace při pandemii v kino příběhy. "Lektor uvedl vzpomínky několika pamětníků, pak je pustil a prokládal informacemi. To byl poměrně hodně oblíbený formát," řekl Trantina.