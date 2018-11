Budapešť - Bývalý makedonský premiér Nikola Gruevski, který před několika dny uprchl z vlasti, aby se vyhnul vězení, získal politický azyl v Maďarsku. Dnes o tom informoval maďarský provládní list Magyar Idök a Gruevski to později potvrdil na svém internetovém profilu. Zástupci úřadů v Budapešti se k tomu podle agentury Reuters nevyjádřili.

Na Gruevského, který stál v čele makedonské vlády v letech 2006 až 2016, vydala Makedonie zatykač poté, co se minulý týden nedostavil k výkonu dvouletého trestu vězení. Gruevski za dosud nejasných okolností odjel z balkánské země, na některé z maďarských ambasád podal žádost o azyl a pak dorazil do Budapešti.

List Magyar Idök uvedl, že maďarský imigrační a azylový úřad došel k závěru, že podmínky pro udělení azylu byly v případě Gruevského splněny. Úřad sám se k této věci odmítl vyjádřit s tím, že informace uděluje jen účastníkům řízení a zástupcům Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Maďarská opoziční Demokratická koalice považuje zprávu o udělení azylu Gruevskému za skandální. "Jedině zločinecká vláda může udělovat azyl zločincům," řekl podle agentury MTI na tiskové konferenci mluvčí strany Sándor Rónai. Zločinci a teroristé ve světě si podle něho mohou věc vyložit tak, že se mohou před zákonem skrýt v Maďarsku. Kabinet Viktora Orbána označil za "první evropskou vládu pašeráků lidí".

Gruevski byl ke dvouletému vězení odsouzen za zneužití úřadu při nákupu velmi drahého luxusního mercedesu. Auto bylo zaplaceno z veřejných peněz, ale mělo sloužit jen pro osobní potřeby premiéra. Ten také vybral dodavatelskou firmu, od které pak navíc dostal provizi. Expremiér všechna obvinění odmítá a tvrdí, že jde o politické pronásledování.

Nacionalista Gruevski je označován za přítele maďarského premiéra Viktora Orbána. Orbán ho podporoval před parlamentními volbami v roce 2017 a jeho stranu chválil za snahu zastavit migranty, kteří se snaží přes Balkán projít do západní Evropy, připomíná Reuters. Maďarská vláda ale odmítá, že by Gruevskému pomáhala při útěku ze země. Jeho žádostí o azyl se prý zabýval výhradně úřad, který to má v popisu práce.