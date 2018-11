Praha - Čínská společnost Sinobo se stala novým majoritním vlastníkem fotbalové Slavie Praha. Jméno nového většinového majitele nese i stadion v Edenu. Vršovický klub o tom informoval na dnešní tiskové konferenci.

Developerská skupina Sinobo přebírá nadpoloviční většinu akcií od čínské státní společnosti CITIC Group, která převzala vlastnictví klubu od původního čínského vlastníka společnosti CEFC.

Předseda představenstva firmy Sinobo Čou Ťin-chuej je zároveň většinovým akcionářem čínského klubu Kuoan Peking, se kterým Slavia uzavřela v dubnu strategické partnerství.

"Už když zástupci Sinobo navštívili v dubnu Slavii, projevili zájem co nejrychleji vstoupit do akcionářské struktury Slavie. Že by se rádi podíleli na rozvoji Slavie, jejím financování a budoucnosti. Jsme rádi, že se tento sen stává skutečností," řekl předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík.

Společnost CITIC zůstává menšinovým akcionářem Slavie.